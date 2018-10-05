Голландский посол, по некоторым данным, вызван сегодня в российский МИД

Сообщения об этом появились на фоне обвинений в адрес России в совершении хакерских атак.

Официально на Смоленской площади предстоящую встречу с Рене Джонсом-Босом не комментировали. При этом про то, что дипломата все-таки вызвали, российские информагентства сообщили почти одновременно со ссылкой на источник.

Поверенный в делах России в Нидерландах ранее был также вызван для получения информации о предотвращенной кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия. Министр обороны королевства накануне рассказала о высылке в апреле этого года четырех россиян, которых власти считают сотрудниками ГРУ. В стране они находились по дипломатическим паспортам.

Официальный Лондон полагает, что подозреваемые пытались повлиять на расследование о применении вещества «Новичок» в Сослбери. Также группа разведчиков могла проявлять интерес к материалам по делу сбитого в Донбассе малазийского «Боинга».

В МИД России обвинение в попытке взлома назвали шпиономанией.