Голландский посол, по некоторым данным, вызван сегодня в российский МИД
Сообщения об этом появились на фоне обвинений в адрес России в совершении хакерских атак.
Официально на Смоленской площади предстоящую встречу с Рене Джонсом-Босом не комментировали. При этом про то, что дипломата все-таки вызвали, российские информагентства сообщили почти одновременно со ссылкой на источник.
Поверенный в делах России в Нидерландах ранее был также вызван для получения информации о предотвращенной кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия. Министр обороны королевства накануне рассказала о высылке в апреле этого года четырех россиян, которых власти считают сотрудниками ГРУ. В стране они находились по дипломатическим паспортам.
Официальный Лондон полагает, что подозреваемые пытались повлиять на расследование о применении вещества «Новичок» в Сослбери. Также группа разведчиков могла проявлять интерес к материалам по делу сбитого в Донбассе малазийского «Боинга».
В МИД России обвинение в попытке взлома назвали шпиономанией.
Комментарии17
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johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 15:05
... поди машу выпустят с послом "поговорить" ... она это "умеет" ....
sbk 05 октября 2018 | 15:10
Посол-то причем?
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 15:18
Нидерланды находятся ниже уровня моря, надо им постоянно об этом напоминать...
ft18 05 октября 2018 | 15:31
abu_vgrobu: Зачем напоминать? Лучше все дамбы им прорвать!!
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 15:34
ft18: мммм ... подводными ракетами, которыми пу не так давно хвалился????
ft18 05 октября 2018 | 15:38
johnbmw: А всем - прорвать! И ракетками, и танчиками, и полётиками! ;))) под видом учений, внезапных!
beregov_net 05 октября 2018 | 15:38
ft18: За что ? За то что ваши жулики попались при попытке стырить у них информацию ? )
Понимаешь теперь почему не любят Россию ?
kryimzdick 05 октября 2018 | 15:39
ft18: Только и умеете гадить-разрушать и людей убивать, путиноиды, вместо того, чтобы что-нибудь построить в России. Все дерьмо всплыло при Путине.
ft18 05 октября 2018 | 15:19
Джонсом-Босом, сопля голландская!!
yralez 05 октября 2018 | 15:21
Лучшая оборона это нападение.....из подворотни.
Коронный номер гопников.
jetsam 05 октября 2018 | 15:27
такой скромный вопрос - грушников выслали в апреле.
и мид об этом знал (они же с дип.паспортами).
не мог не знать :) и молчал апрель. май. июнь, июль, август, сентябрь...
чтобы маша так долго была занята??? нэвэрю.
а теперь танцы с саблями? типа - обиделись, что о проколе рассказали всем?
и, конЭшна - это не ..., а честные дипломаНты коксового мида...
severnaj 05 октября 2018 | 15:40
jetsam: Да, и фамилии назвали. Ранее, Нидерланды никогда не комментировали, если такое происходило, а сейчас все выложили. Путина решили все возить тейблом об стол. Это хорошо.
borhudarov 05 октября 2018 | 15:32
Наверное, нидерландский, а не голландский?
grazschdanin 05 октября 2018 | 15:38
Поверенный в делах России в Нидерландах ранее был также вызван для получения информации о предотвращенной кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия. Министр обороны королевства накануне рассказала о высылке в апреле этого года четырех россиян, которых власти считают сотрудниками ГРУ. В стране они находились по дипломатическим паспортам.
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У них что, в Москве интернета нет? Они сервера вскрывают фомкой? Зачем для совершения кибератаки ехать в Голландию?
Какой то уже неадекват от обороны королевства.
nina2157 05 октября 2018 | 16:00
grazschdanin:
// Какой-то уже неадекват от обороны королевства.//
Голландцы, видимо, решили тоже погреться в лучах славы своих коллег британцев. Теперь мировое сообщество со Скрипалей и их "отравителей-ГРУшников" переключится на россйиских "хакеров-дипломатов" :-))
Всё в тренде...
Чем российские хакеры хуже российских "ГРУшников"?
ft18 05 октября 2018 | 16:13
grazschdanin: Они за луковицами тюльпанными приезжали, диверсанты!!
stratovarius 05 октября 2018 | 16:21
grazschdanin:
Зачем вообще кибератака нужна? Россия член ОЗХО. Постпред не может скачать с сервера нужные файлы, он не знает пароль от Вай-Фай? Чем дальше, тем глупее провокации "цивилизованного мира".