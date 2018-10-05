В Ингушетии сотрудникам одного из ведомств пригрозили увольнением за участие в акциях протеста против подписания соглашения о границе с Чечней, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Собеседник агентства не уточнил, что это за ведомство. По его словам, руководство провело со служащими разъяснительную беседу.

Более 10 тысяч человек собралось в столице Ингушетии, протестуя против решения о границе с Чечней. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» корреспондент русской службы BBC Илья Барабанов.

По его словам, люди приехали в Магас со всех районов республики на пятничную молитву. Собравшиеся разбили шатры, организовали полевую кухню, принесли лавки для пожилых и старейшин, подогнали автобусы для женщин, чтобы они могли греться. Митингующие создали оргкомитет, который следит за тем, чтобы не было провокаций.

Журналист отметил, что на акции дежурят правоохранители, при этом противостояния между ними и собравшимися не наблюдается.

Как сообщается, депутаты парламента Ингушетии намерены провести новое голосование о ратификации границ с Чечней, так как предыдущее прошло с многочисленными нарушениями.

Акции протеста в Магасе продолжаются второй день. Сегодня участники начали сбор подписей за отставку главы республики Юнус-Бека Евкурова и ингушского правительства.