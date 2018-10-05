Украина запросила у России информацию о состоянии Олега Сенцова
Украина запросила у России информацию о состоянии Олега Сенцова. Ответа из Москвы пока нет, — сказала «Эху» уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
ФСИН утверждает, что Сенцов прекратил голодовку, которая началась 14 мая. Эту информацию пока не подтвердил адвокат осужденного Дмитрий Динзе. Он уже несколько часов находится в колонии и связи с ним нет.
Комментарии15
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parasuk_ 05 октября 2018 | 15:06
Лучше бы сала герою прислали, а не глупый запрос. Жлобы окраиннские :)
banyi4 05 октября 2018 | 15:09
parasuk_: А с какого перепуга, хохлам предоставлять эту инфу? Он хоть и урод , но гражданин РФ. Меньше 20 лет уже осталось, скоро сам приедет )
dorin1987 05 октября 2018 | 15:32
_: /но гражданин РФ./ - 1. Судилище его принимало, как гражданина Украины. 2. Что бы стать гражданином РФ нужно отказаться от гражданства Украины, от которого он не отказывался.
/Он хоть и урод/ - Награда.
banderobab 05 октября 2018 | 15:37
Ржет весь цивилизованный Мир - "Режиссер" все-таки не удержался и проявил бандитско-бандеровскую свою сущность в полной мере! ;)))
Ничтожество отпрыска мрази шухевича - очевидно!
ukretotakoividskota 05 октября 2018 | 15:06
коротко ответить. Жретс.
nina51 05 октября 2018 | 15:08
ukretotakoividskota: а компот (с)
stalinator 05 октября 2018 | 15:13
Украина запросила у России информацию о состоянии Олега Сенцова. Ответа из Москвы пока нет, — сказала «Эху» уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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Ага,сейчас подорвались,побежали докладывать.
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 15:16
МИД Украины; .. бла бла .. алё, ждём!!! .. ждём! .. ждём .. ждём .....
МИД России: с вами свяжутся, ожидайте .... ожидайте .... ожидайте .....
good_sky 05 октября 2018 | 15:19
Потому у Сенцова в голодовке отпала охота
Что нобелевская премия проплыла мимо его "рОта"!
sir_sar 05 октября 2018 | 15:21
Какое дело Украине до российского гражданина?
Или их интересуют только российские террористы?
multipulllti 05 октября 2018 | 15:36
sir_sar: Или их интересуют только российские террористы?
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Британским журналистам удалось взять интервью у проститутки, которая обслуживала Петрова и Боширова-Чепигу.
- Чем вам запомнились эти русские парни?
- Они попросили дать им чек.(c)
motooppic 05 октября 2018 | 15:27
надо уши у этого террориста отрезать и на Украину отправить. Пусть здоровье Сенцова по его ушам укрожопые определяют!
sam2018 05 октября 2018 | 15:29
Сейчас адвокат передаст Сенцову письмо от Потрошеко с категоричесим несогласием с окончанием голодовки, в котором он
потребует продолжения голодомора до победного конца !
evial 05 октября 2018 | 15:32
Ответ России свелся к тому, что оный Сенцов сожрал уже два чана хавки и к третьему подбирается.
vladimir1_57 05 октября 2018 | 15:59
малява Сенцова СБУ - срочно высылайте сало, без него нет мочи продолжать голодомор!!!