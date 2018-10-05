Украина запросила у России информацию о состоянии Олега Сенцова. Ответа из Москвы пока нет, — сказала «Эху» уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

ФСИН утверждает, что Сенцов прекратил голодовку, которая началась 14 мая. Эту информацию пока не подтвердил адвокат осужденного Дмитрий Динзе. Он уже несколько часов находится в колонии и связи с ним нет.