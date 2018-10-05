Стивен Сигал ушел из прямого эфира ВВС, когда его попросили прокомментировать обвинения в сексуальных домогательствах
Актер и режиссер Стивен Сигал ушел из прямого эфира ВВС, когда во время интервью его попросили прокомментировать обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом, в частности, рассказали многие актрисы и бывшие ассистентки Сигала.
Сам актер отвергает все обвинения и отказывается давать комментарий прессе на этот счет.
Комментарии8
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abu_vgrobu 05 октября 2018 | 14:38
голливудские страсти очень показательны.
Сначала через постель добиваются ролей, славы и признания - а потом, как ветер в другую сторону подул -
вспоминают свою шлюховатость 20-30-40-летней давности и называют это борьбой за права женщин. Просто противно.
П.С. То что господин Сигал, возможно и виновен оспаривать не собираюсь, но вина в том, что претензии посыпались только сейчас, а не 20 лет назад, целиком на шлюховатых актрисах, которые всё это время
с удовольствием фотографировались с ним и улыбались.
polsan 05 октября 2018 | 14:45
abu_vgrobu: А за что Вас забанили, вы же вроде ничего неприличного не писали и никого не оскорбляли или я чего-то упустил?
banderobab 05 октября 2018 | 14:54
Западное общество - ну, реально дебильно. ;)
zolingen 05 октября 2018 | 15:02
banderobab: может кто- то просто не дорос до понимания ?
dataan 05 октября 2018 | 15:22
У пиндосов на любого есть компромат. А если нет, то подпиндосные СМИ его обязательно выдумают. :))))))))))))))))
evial 05 октября 2018 | 15:30
zolingen: На самом деле он скорее прав, чем неправ. Типа ко мне грязно приставали 30 лет назад, свидетелей нет, время не помню, но приставали... Глупость несусветная, так можно кого угодно в чем угодно обвинить.
Если разбираться, то должен работать принцип - не доказала факт? Сама садишься в июрягу годика на три, и штраф минимум пару миллионов выплачиваешь. Тогда 99% нынешних коз мгновенно заткнутся
tv_victim 05 октября 2018 | 15:05
Достали уже русофобы великого русского актера!
vladimir1_57 05 октября 2018 | 15:44
И кто его домогался?