Стивен Сигал ушел из прямого эфира ВВС, когда его попросили прокомментировать обвинения в сексуальных домогательствах

Актер и режиссер Стивен Сигал ушел из прямого эфира ВВС, когда во время интервью его попросили прокомментировать обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом, в частности, рассказали многие актрисы и бывшие ассистентки Сигала.

Сам актер отвергает все обвинения и отказывается давать комментарий прессе на этот счет.