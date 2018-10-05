В Китае пропал президент Интерпола Мэнь Хунвэй

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. В полицию обратилась супруга главы международной полиции. Мэнь Хунвэй – гражданин Китая. Он возглавил Интерпол в 2016-ом году, а до этого, в частности, был заместителем министра по общественной безопасности у себя на родине.

Он уехал в Китай в конце сентября и после этого не выходил на связь.