В Китае пропал президент Интерпола Мэнь Хунвэй
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. В полицию обратилась супруга главы международной полиции. Мэнь Хунвэй – гражданин Китая. Он возглавил Интерпол в 2016-ом году, а до этого, в частности, был заместителем министра по общественной безопасности у себя на родине.
Он уехал в Китай в конце сентября и после этого не выходил на связь.
Комментарии3
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venedikt_pidarass 05 октября 2018 | 14:47
Забухал мужик или голодные китайцы его съели за завтраком.
boseal 05 октября 2018 | 15:05
Не удивлюсь, если кто-то из западных политиков обвинит в пропаже Путина).
aist 05 октября 2018 | 15:07
Потерялся в безлюдных северных районах Китая... в походе)))