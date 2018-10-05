Индия просит Россию помочь в подготовке трех астронавтов. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Сегодня в Дели президент России и премьер-министр Индии подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере.

Индия хочет отправить пилотируемую миссию в космос не позднее 2022-ого года.