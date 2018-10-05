Индия просит Россию помочь в подготовке трех астронавтов
Индия просит Россию помочь в подготовке трех астронавтов. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Сегодня в Дели президент России и премьер-министр Индии подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере.
Индия хочет отправить пилотируемую миссию в космос не позднее 2022-ого года.
Комментарии3
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gvs 05 октября 2018 | 14:41
Дрелью на орбите пользоваться их хоть научат? ))))
avk7874 05 октября 2018 | 14:48
К сожалению уже не тех просите, под мудрым руководством, всё давно пр,,, срано. Кроме сверла димка рогозин вам ни чего не даст.
dwon 05 октября 2018 | 15:05
Это как - помочь? За так?