В Якутске горит крупный торговый центр «Сахаэкспоцентр». В местных СМИ и соцсетях опубликованы видео с места происшествия, на которых виден открытый огонь. На одном из этажей здания по предварительной информации сотрудники и посетители эвакуированы. В региональном МЧС утверждают, что возгорание уже ликвидировано. Причины пока неизвестны.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров.