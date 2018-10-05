В Якутске горит крупный торговый центр «Сахаэкспоцентр»
В Якутске горит крупный торговый центр «Сахаэкспоцентр». В местных СМИ и соцсетях опубликованы видео с места происшествия, на которых виден открытый огонь. На одном из этажей здания по предварительной информации сотрудники и посетители эвакуированы. В региональном МЧС утверждают, что возгорание уже ликвидировано. Причины пока неизвестны.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Комментарии1
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ostapba 05 октября 2018 | 15:01
В Якутске???
Так вроде в Кемерово торговые центры горят.. при чем тут Якутск??
Даже??