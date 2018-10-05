В футбольной Лиге Европы сыграны матчи второго тура группового этапа

Две российские команды одержали победы, одна сыграла вничью.

В присутствии 30 тысяч зрителей хозяева пропустили после обидного рикошета, но нашли в себе силы забить два гола в ответ. Комбинацию с несколькими передачами в касание завершил точным ударом Перейра, а победный гол забил Окриашвили ударом через себя, приведя в восторг весь стадион и хозяина клуба Сергея Галицкого 2-1. Владелец Спартака Леонид Федун тоже остался доволен игрой своей команды, но не вполне. Спартак упустил победу в матче с Вильяреалом на шестой добавленной минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота москвичей 3-3. Спартак провел лучший матч в сезоне, дважды отыгрывался, усилиями Зе Луиша, вышел вперед после удара Мельгарехо, но победу не удержал, оставшись в итоге на последнем месте в таблице.

Болельщики недовольные не только игрой команды, но и ценовой политикой на матчи Еврокубков предпочли остаться у телевизора. Занятыми оказались только 25 000 кресел.

Питерский Зенит немного притормозил. После ударного отрезка команда проиграла в чемпионате Анжи, да и с пражской Славией выглядела не очень убедительно, хотя и смогла выиграть, благодаря точному удару Кокорина 1:0.