Белоруссия объявила о выдворении двух иностранных шпионов
Белоруссия объявила о выдворении двух иностранных шпионов. Глава КГБ республики Валерий Вакульчик сообщил, что эти лица объявлены «персонами нон-грата».
При этом он не стал уточнять о гражданах каких именно стран идет речь.
Комментарии3
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oxlomon 05 октября 2018 | 14:18
Хоспади! Неужели россиян???
sharko_2 05 октября 2018 | 14:24
oxlomon:
Несомненно.
ivfn 05 октября 2018 | 14:29
//При этом он не стал уточнять о гражданах каких именно стран идет речь.//
Что тут уточнять ,ГРУ без сомнения. Сейчас это модный тренд