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14:00, 05 октября 2018

В российский МИД сегодня вызван посол Нидерландов

Это, скорее всего, связано с тем, что накануне власти королевства обвинили сотрудников российской военной разведки в хакерских атаках. Также было объявлено, что несколько месяцев назад 4 человека были выдворены из страны.

Все обвинения в адрес российских спецслужб – это ложь, — сказала сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Запад, фактически, объявил войну российской разведке -— с такими публикациями вышли зарубежные издания после того, как США, Нидерланды и Великобритания обвинили агентов ГРУ в кибератаках.

Британская The Times пишет, что очередной позорный провал ГРУ не только унизителен для Владимира Путина, он может и подорвать его власть, свидетельствуя о том, что «король на самом деле -— голый». К.ц. Издание предполагает, что хозяин Кремля будет в ярости.

Но, как пишет The Independent, — это не значит, что Владимир Путин станет меньше доверять ГРУ. Цитата: «Фактически, Запад объявил войну российской разведке. Но не стоит ожидать, что Москва придержит своих шпионов. Ведь любая критика -— это признание поражения». Ведь ГРУ — любимый бойцовый пёс Путина, который больше не заинтересован в игре по правилам.

«Киберпреступники в Кремле» — так озаглавлена статья в The Wall Street Journal. Газета замечает: «Правительства правильно делают, предавая все это огласке, вопреки традиционному и частенько оправданному нежеланию проливать слишком большой свет на деятельность контрразведки. Путина невозможно пристыдить, но разоблачить — возможно», — заключает издание.

Мало толку в том, чтобы постоянно валить все на Россию, полагает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung . «Запад должен в первую очередь побеспокоиться о том, как укрепить в этой сфере свою оборону. НАТО уже осознало эту необходимость».

Ранее ФБР заявляло, что все подозреваемые в кибератаках находятся в России и при первом их выезде за границу, ведомство попытается их арестовать.

Комментарии

5

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protvik 05 октября 2018 | 14:26

Совсем скатились спецслужбы. Провал за провалом. Путин с Сердюковым и кожегетычем превратили Российский шит в ватную армию, способную сбивать только свои самолеты засылать в тыл врага толерантных грушников.

abu_vgrobu 05 октября 2018 | 14:30

Хотя бы с одной вонючкой порвите дипотношения и закройте торговлю, тогда другие начнут своими шарабанами думать, а просто кудахтанье МИДа всем пофиг

sam2018 05 октября 2018 | 14:30

Трясти изгоя надо не только снаружи, но и подтолкнуть изутри ! Постараться надо и будет нам счастье !

aleks50 Алексей Клубников 05 октября 2018 | 14:30

МИД будет добиваться чтобы дорогая аппаратура российских шпионов вернулась на Родину.

detul 05 октября 2018 | 14:36

Ну теперь будем ждать публичных порок в России шпионов из ЕС и США ….. Если раньше их выпирали втихушку, то теперь будут с воплями в прессе и треском. …. Думаю, в силу свобод, принесенных демократами в Россию, местных, работающих на западные разведки, гораздо больше, чем шпионов из России, работающих там.

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