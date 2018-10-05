Пропал руководитель международной полицейской организации Интерпол
Пропал руководитель международной полицейской организации Интерпол. Его не могут найти уже несколько дней.
В конце сентября Мэн Хунвэй отправился из Франции в Китай. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.
Комментарии7
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oxlomon 05 октября 2018 | 14:15
Дотянулся таки крававый Пу! :(
marsianka_ 05 октября 2018 | 14:26
Любителям конспирологии на заметку: 3 октября у нас погибает зам. генпрокурора, курирующий международные контакты, а 5 октября выясняется, что уже несколько дней как пропал руководитель Интерпола...
ivfn 05 октября 2018 | 14:33
marsianka_:
// уже несколько дней как пропал руководитель Интерпола...//
У нас в деревне нашей КУзякино,Юрка -Хрипатый с каким то мужиком ,третий день бухают. Может это и есть руководитель?
banderobab 05 октября 2018 | 14:35
Для тупого продажного хомячья ЭМ даём главную версию - накормили Новичком! ;)
polsan 05 октября 2018 | 14:40
banderobab: Боже, как таких тупых набирают на работу?! )) Кроме бредятены можешь что-нить написать?? ))
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 14:32
Если не забухал не знаешь, что и подумать, остается только ГРУ
delovoy_podolsk 05 октября 2018 | 14:40
Пропал человек. Был хороший работник, семьянин, активный комсомолец, а стал? Пьяница и бездельник! На работе уже неделю не появляется. И всё говорит о том, что искать его надо на квартире у Маньки облигации, где он с такими же как он пьяницами организовал малину, играют в карты, пьют водку и занимаются развратом с подружками Маньки, известными на нашем заводе под кликухами Варька-самогоньщица, Люська-ротанша и известнейшая блядь Натка-шанель.