Автозаправочным станциям могут разрешить торговлю алкогольными напитками.

Сейчас на продажи на АЗС приходится полтора процента торговли продуктами в рознице. Если решение будет принято, эта доля вырастет до двух или даже трех процентов, — прогнозируют эксперты.