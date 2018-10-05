Автозаправочным станциям могут разрешить торговлю алкогольными напитками
Автозаправочным станциям могут разрешить торговлю алкогольными напитками.
Сейчас на продажи на АЗС приходится полтора процента торговли продуктами в рознице. Если решение будет принято, эта доля вырастет до двух или даже трех процентов, — прогнозируют эксперты.
Комментарии3
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apontiy 05 октября 2018 | 14:29
Надеюсь, круглосуточно и без ограничения по возрасту?
mosser 05 октября 2018 | 14:29
Бухнул и за руль, красота, и сечину прибыль, чтоб вы подавились!
wuwer 05 октября 2018 | 14:42
Алкаголь разумеется в люминиевых банках?...автозаправка всё же