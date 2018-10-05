Военный самолет разбился сегодня в Подмосковье
Истребитель МиГ-29 совершал учебно-тренировочный полет, во время которого летчики потеряли управление. Чтобы избежать жертв, они направили самолет в сторону от жилых домов, а сами катапультировались. Оба пилота не пострадали. Истребитель упал недалеко от подмосковного Егорьевска, его крушение не привело к разрушениям на земле, рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. Авария могла произойти из-за пожара в одном из двигателей, такую версию агентству ТАСС назвал источник в Летно-исследовательском институте имени Громова, которому принадлежит самолет. Действительно ли это стало причиной крушения, должна установить специальная комиссия Объединенной авиастроительной корпорации.
Между тем, по данным источника агентства РИА Новости, разбившийся МиГ-29 был экспериментальной модификации, пока не переданной в эксплуатацию. Известно, что он взлетел с аэродрома ЛИИ имени Громова. Как пишет агентство «Интерфакс», эту площадку гражданский аэропорт «Жуковский» использует для обслуживания рейсов.
Катастрофа военного самолета не повлияла на работу гражданского аэропорта Жуковский, который находится к юго-востоку от Москвы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Согласно источнику в больнице в Жуковском, один из пилотов находится в реанимации на обследовании, второго отпустили домой.
Комментарии7
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mosser 05 октября 2018 | 14:24
fig_vvam: какай дурак покупает наш металлолом, это что ладу покупать или мерседес
kottigr1 05 октября 2018 | 14:19
Израилю уже предъявили за него или ещё нет.. ?
mosser 05 октября 2018 | 14:21
Опять сирийские ПВО хулиганят. Привет плешивый, старый вор-коротышка-путин.
tv_victim 05 октября 2018 | 14:27
Теперь неумехам положено по ордену!
askol2016 05 октября 2018 | 14:34
Чем меньше у путинской России военных самолетов, тем крепче мир во всем мире!
aluksejsilver 05 октября 2018 | 14:37
К сожалению умственный уровень комментаторов на эхе приближается к уровню птитекантропов на хохляцкрм цензоре. уровень. Неудачи бывают у всех и всегда, например у твоей мамы когда тебя родила.
grazschdanin 05 октября 2018 | 14:38
Между тем, по данным источника агентства РИА Новости, разбившийся МиГ-29 был экспериментальной модификации, пока не переданной в эксплуатацию.
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А либералы, не отличающие болт от винта, уже кричат о разрухе в стране.