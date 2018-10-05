Военный самолет разбился сегодня в Подмосковье

Истребитель МиГ-29 совершал учебно-тренировочный полет, во время которого летчики потеряли управление. Чтобы избежать жертв, они направили самолет в сторону от жилых домов, а сами катапультировались. Оба пилота не пострадали. Истребитель упал недалеко от подмосковного Егорьевска, его крушение не привело к разрушениям на земле, рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. Авария могла произойти из-за пожара в одном из двигателей, такую версию агентству ТАСС назвал источник в Летно-исследовательском институте имени Громова, которому принадлежит самолет. Действительно ли это стало причиной крушения, должна установить специальная комиссия Объединенной авиастроительной корпорации.

Между тем, по данным источника агентства РИА Новости, разбившийся МиГ-29 был экспериментальной модификации, пока не переданной в эксплуатацию. Известно, что он взлетел с аэродрома ЛИИ имени Громова. Как пишет агентство «Интерфакс», эту площадку гражданский аэропорт «Жуковский» использует для обслуживания рейсов.

Катастрофа военного самолета не повлияла на работу гражданского аэропорта Жуковский, который находится к юго-востоку от Москвы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Согласно источнику в больнице в Жуковском, один из пилотов находится в реанимации на обследовании, второго отпустили домой.