Участники митинга против передачи части ингушских с земель Чечне, ночью не расходились в Магасе
Участники митинга против передачи части ингушских с земель Чечне, ночью не расходились в Магасе. Многие, несмотря на плохую погоду, ночевали на улице, — рассказала «Эху» журналист местного интернет-издания «Алиф-ТВ» Изабелла Евлоева
Протестующие говорят, что проблем с местной полицией у них нет. По некоторым данным, подразделения федеральных силовых структур вчера в Магас не пустили.
Группа депутатов парламента Ингушетии утверждают, что результаты вчерашнего голосования по соглашению с Чечней были сфальсифицированы. На самом деле, большинство выступило против, — рассказал «Эху» один из парламентариев Сет-Салим Ахильгов.
Комментарии4
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semia 05 октября 2018 | 14:07
То то в Кремль с утра летали вертолеты. Мы уж понадеялись на переворот,а тут-просто у Ингушей Майдан!
mosser 05 октября 2018 | 14:18
А почему в Москве сразу всех бьют и разгоняют, а кавказ боятся, могут и пострелять гвардейцев Золотова. Гыыы
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 14:21
Ну вот, первое серьёзное испытание для Россгвардии, хотя в 1973 г. обычными ВВ обошлись за 2 часа, разогнали митинг ингушей в Грозном (тогда Чечено-Ингушская АССР была) правда генералы тогда были другие, с ними не забалуешь.
curhatuy6 05 октября 2018 | 14:28
Все войны на земле так или иначе шли за ЗЕМЛЮ. А на Кавказе это вопрос выживания. Ингушетия конечно не Украина, по последствия будут хуже и опаснее:(((