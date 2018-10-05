Участники митинга против передачи части ингушских с земель Чечне, ночью не расходились в Магасе. Многие, несмотря на плохую погоду, ночевали на улице, — рассказала «Эху» журналист местного интернет-издания «Алиф-ТВ» Изабелла Евлоева

Протестующие говорят, что проблем с местной полицией у них нет. По некоторым данным, подразделения федеральных силовых структур вчера в Магас не пустили.

Группа депутатов парламента Ингушетии утверждают, что результаты вчерашнего голосования по соглашению с Чечней были сфальсифицированы. На самом деле, большинство выступило против, — рассказал «Эху» один из парламентариев Сет-Салим Ахильгов.