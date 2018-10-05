Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий срок в российской колонии, прекратил многомесячную голодовку. Об этом сегодня «Эху» сообщил зам.директора тюремного ведомства Валерий Максименко.

О голодовке Олег Сенцов объявил в коцне весны. Эта акция носила политический характер, — рассказывал «Эху» его адвокат Дмитрий Динзе.

Прекращение голодовки в интервью «Эху» приветствовал глава СПЧ Михаил Федотов.

Сегодня ни адвокат, ни родные Олега Сенцова пока не подтвердили информацию о том, что заключенный прекратил свою голодовку.

Адвокаты и родные Олега Сенцова пока не подтвердили информацию о прекращении голодовки. Заключенный требовал освобождения своих соотечественников, находящихся под арестом в России по политическим мотивам.