Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий срок в российской колонии, прекратил многомесячную голодовку
Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий срок в российской колонии, прекратил многомесячную голодовку. Об этом сегодня «Эху» сообщил зам.директора тюремного ведомства Валерий Максименко.
О голодовке Олег Сенцов объявил в коцне весны. Эта акция носила политический характер, — рассказывал «Эху» его адвокат Дмитрий Динзе.
Прекращение голодовки в интервью «Эху» приветствовал глава СПЧ Михаил Федотов.
Сегодня ни адвокат, ни родные Олега Сенцова пока не подтвердили информацию о том, что заключенный прекратил свою голодовку.
Адвокаты и родные Олега Сенцова пока не подтвердили информацию о прекращении голодовки. Заключенный требовал освобождения своих соотечественников, находящихся под арестом в России по политическим мотивам.
Комментарии24
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danko_dudka 05 октября 2018 | 14:06
А где старуха данко1? Спец ежемесячных голодовках? Из маями.
antimalin 05 октября 2018 | 14:11
Архиинтиресно, а жирные француские известности уже прекратили свои 24-часовые голодания перед посольством России в Париже?
Жирнякам 24 часа голодовки в поддержку террориста только на пользу шли для их организмов, переполненных шлаками и алголем, а потом на следующий день они все равно откушаются вдоволь в элитных ресторанах Парижа, или тройные порции пиц и жирного мяса в Супермаркетах закупят во славу восполнения живота.
За 24 часа голодовки они могли очень сильно похудеть и оздоровиться.
И что им теперь делать?
Голодать больше не за кого теперь.
Будут дальше жиртресты на боках наращивать.
Пичалька.
Нет больше мотивации для похудания для евроепейской ылиты.
danko_dudka 05 октября 2018 | 14:13
fig_vvam: бабка данко1 врет? Ты уверен тролль? Бабка данко1 никогда не врет! Она сама так писала. Это известно всему Миру!
kapitonovih_36 05 октября 2018 | 14:15
прекратил "Голодать"?...видать раза в два стал шире по сравнению с "неголоданием"....хи-хи-хи...
vinnidi 05 октября 2018 | 14:25
antimalin: Гермафродитам пригожинским тут слово не давали!!!
ivfn 05 октября 2018 | 14:36
antimalin:
//Пичалька. //
Сенцов не опечален. Не проканало и не надо. Прикольно другое. Его выдвинули на Премию мира,а ее присудили за секс и сразу голодовка кончилась.
kottigr1 05 октября 2018 | 14:14
fig_vvam: Странно другое.. Зачем бы это Сенцову подписывать письменный отказ у ФСИН на голодовку ? Он вроде письменное разрешение у них и не спрашивал..
danko_dudka 05 октября 2018 | 14:15
kottigr1: 5 тупых котингеров, 6 детских садиков. 7 пивных.
protvik 05 октября 2018 | 14:17
kottigr1: Видно отключился парень, а они вкатили адреналина и за него подписали отказ от голодовки.
danko_dudka 05 октября 2018 | 14:18
protvik: а ты хотел что бы он продолжал голодовку до смерти? Ох херой!
zapadnay 05 октября 2018 | 14:21
fig_vvam:
Хорошо, если действительно прекратил. На снимках видно, что Сенцов крайне истощён. Но почему не было при подписании документа адвокатов? Как было на самом деле?
ivfn 05 октября 2018 | 14:38
zapadnay:
//На снимках видно, что Сенцов крайне истощён.//
МДА!!!!
indeezjoe 05 октября 2018 | 14:09
Нобелевскую премию мира дали борцам с сексуальным насилием, а "голодающие" уже не в тренде, особенно с Украины...
Может Сенцову "вспомнить" как его сексуально домогались русские много лет назад? Вдруг это прокатит?...
;-))
ivfn 05 октября 2018 | 14:47
indeezjoe:
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что Сенцов уже отведал курочку, которую ему приготовила врач:
— С лучшими диетологами Москвы проведены консультации, как его выводить из состояния голодовки. Для него разработаны соответствующая диета для нормализации его здоровья.
Курочку он отведал. Гравием его кормить надо.
fedor57 05 октября 2018 | 14:09
Какой тогда смысл было начинать? Только подорвал здоровье.
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 14:09
А чего прекратил то? Путин выполнил все требования? А Путин даже не знает кто это такой. Тогда повторный вопрос почему прекратил голодовку? И нахрена начинал тогда, если не собирался доводить до конца?
Вопросы риторические, понятно, что смысл всего был хохлячий пиар, но пусть задумаются сочувствующие таким клоунам и зададутся вопросом, а оно вам, в итоге, надо?
skull____ 05 октября 2018 | 14:12
abu_vgrobu: Как зачем? Надька поголодала и депутатом стала, и хероем укродупы, а он чем хуже. Думал также перед ЧМ на Путина надавят и вот оно депутатское кресло, поездки в Европу, бабло. А оказалось, что Путин плевать хотел на всех просильщиков за Сенцова...
compare 05 октября 2018 | 14:19
первая десятка комментов,конечно же,портяночный визг-после порции костей,пустили шакалят полаять на эту тему...
ionessi 05 октября 2018 | 14:23
США что строго сказали? Что суверенитет Украины такая великая ценность, что обмен Сенцова рядом с ней и рядом не стоит. За такую великую ценность пусть он хоть помрет - святое дело.
Надежды рухнули: куда ж супротив воли хозяина? А кушать-то хочется...
curhatuy6 05 октября 2018 | 14:24
Судить рядить можно не о голодовке Сенцова, а о очередном вранье. Пока не подтвержено адвокатом и родственниками - это слив. Скорей всего начали насильственно кормить:(((
ivfn 05 октября 2018 | 14:45
curhatuy6:
Так он и до этого" голодал" символически :капельницы ,питательные коктейли ИТД.
Как оказалось, голодовка, как и творчество "режиссера" Сенцова, не стоят и ломаного гроша. Еще летом, когда Сенцов якобы голодал два месяца, Заслуженный врач России Евгений Лильин и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Ruposters объяснили, что человек не может голодать без ущерба для жизни столь длительное время.
Он мало или почти не ест, но пьет много воды, жидкости и соков. Ему вводят это все... Его же подкармливают витаминами, аминокислотами. Эту голодовку он может продолжать неопределенно долго. Мне, как и многим, неясно зачем. Но это другой вопрос, — сказал специалист.
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что Сенцов уже отведал курочку, которую ему приготовила врач:
— С лучшими диетологами Москвы проведены консультации, как его выводить из состояния голодовки. Для него разработаны соответствующая диета для нормализации его здоровья.
motooppic 05 октября 2018 | 14:26
нам, россиянам, на эту террористическую мразь Сенцова демократически наср*ть и оппозиционно растереть!
andrii1979 05 октября 2018 | 14:34
ну, точно меняют
nadegda77 05 октября 2018 | 14:36
Если это так, то слава Богу, таких мужчин, настоящих, слишком мало