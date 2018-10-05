Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии мира
Премию мира 2018-го года через два месяца вручат борцам с сексуальным насилием во время вооруженных конфликтов. Лауреатами названы врач-гинеколог из Демократической республики Конго доктор Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад. Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен сообщила о том, что стояло за выбором в пользу нынешних лауреатов.
Доктор Денис Муквеге вот уже почти два десятка лет оказывает помощь женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований. Он — кавалер Ордена Почетного легиона и обладатель премии Евросоюза имени Сахарова за свою работу по реабилитации жертв сексуальной агрессии. Муквеге вместе с сотрудниками своего фонда помог более чем 40 тысячам пострадавших от такого рода насилия. В 2012-м у себя на родине врач пережил покушение, но несмотря на угрозы вновь вернулся в Конго и продолжил свою практику.
25-летняя иракская правозащитница Надя Мурад, которая вот уже два года — посол доброй воли ООН, ведет работу по привлечению внимания к теме сексуального рабства во время войн. В 2014 она стала одной из примерно трех тысяч девушек-езидок, — это национальное меньшинство на севере Ирака, которые стали жертвами изнасилований со стороны членов запрещенной в России группировки «Исламское государство»*. Благодаря ей, мир теперь знает о том, с чем сталкиваются эти женщины. Прежде Надя Мурад уже получала премию имени Сахарова за свободу мысли и премию имени Гавела по правам человека.
Церемония вручения Нобелевской премии мира, как и всегда, пройдет 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля.
«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка
Комментарии8
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kara 05 октября 2018 | 14:06
если в эти конфликты создала Америка, то получается, что ей премию и дали или я не прав?
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 14:13
kara: а КАКИЕ конфликты создала НЕ Америка? ... перечислите, плиз ....
drgonish 05 октября 2018 | 14:30
johnbmw:
Гугл в помощь. Впрочем, список будет небольшим.
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 14:35
drgonish: https://www.google.ru/search?q=%D0%9A%D0%90%D0%9A%D0%98%D0%95+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%9D%D0%95+%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3F&oq=%D0%9A%D0%90%D0%9A%D0%98%D0%95+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%9D%D0%95+%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3F&aqs=chrome..69i57.311j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 14:07
Правильное решение!
Это гораздо лучше, чем награждать всяких там презиков у которых такие поступки в Обязанностях ...
antimalin 05 октября 2018 | 14:09
Не Сенцов.
Зрада.
А киевская Рада подавала свою просьбу в Осло дать именно ему нобелевку.
Там не согласились, в Норвегии.
Двойная зрада и пичалька для Банковской в Киеве.
indeezjoe 05 октября 2018 | 14:15
antimalin: Может Сенцову "вспомнить" как его сексуально домогались русские много лет назад? Вдруг это прокатит?...
;-))
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 14:12
Никакого сексуального насилия,только тяжёлая артиллерия!