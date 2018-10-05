Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии мира

Премию мира 2018-го года через два месяца вручат борцам с сексуальным насилием во время вооруженных конфликтов. Лауреатами названы врач-гинеколог из Демократической республики Конго доктор Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад. Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен сообщила о том, что стояло за выбором в пользу нынешних лауреатов.

Доктор Денис Муквеге вот уже почти два десятка лет оказывает помощь женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований. Он — кавалер Ордена Почетного легиона и обладатель премии Евросоюза имени Сахарова за свою работу по реабилитации жертв сексуальной агрессии. Муквеге вместе с сотрудниками своего фонда помог более чем 40 тысячам пострадавших от такого рода насилия. В 2012-м у себя на родине врач пережил покушение, но несмотря на угрозы вновь вернулся в Конго и продолжил свою практику.

25-летняя иракская правозащитница Надя Мурад, которая вот уже два года — посол доброй воли ООН, ведет работу по привлечению внимания к теме сексуального рабства во время войн. В 2014 она стала одной из примерно трех тысяч девушек-езидок, — это национальное меньшинство на севере Ирака, которые стали жертвами изнасилований со стороны членов запрещенной в России группировки «Исламское государство»*. Благодаря ей, мир теперь знает о том, с чем сталкиваются эти женщины. Прежде Надя Мурад уже получала премию имени Сахарова за свободу мысли и премию имени Гавела по правам человека.

Церемония вручения Нобелевской премии мира, как и всегда, пройдет 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля.

«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка