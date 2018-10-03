Депутаты парламента Ингушетии проведут новое голосование о ратификации границ с Чечней
Депутаты парламента Ингушетии намерены провести новое голосование о ратификации границ с Чечней, так как предыдущее прошло с многочисленными нарушениями. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Народного собрания Ингушетии Сет-Салим Ахильгов.
По его словам, глава республики Юнус-Бек Евкуров солгал о том, как на самом деле прошло голосование.
С.Ахильгов подчеркнул, что к подсчету голосов не был допущен председатель комиссии, так как он выступал против соглашения и результаты были сфальсифицировали.
Он сообщил, что депутаты Народного собрания намерены отстранить исполняющего обязанности заместителя (который вел заседание) и выбрать «из числа своих депутатов замену», чтобы провести голосование заново.
После подсчета голосов, «точные данные» будут переданы в Генпрокуратуру, местную прокуратуру, главе республики и в СМИ.
26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами. Она не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.
4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли в первом чтении законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой».
Протестуя против договора о границе с Чечней, к парламенту столицы Ингушетии пришло свыше 6 тысяч человек.
По сообщениям очевидцев, бойцы Росгвардии открыли стрельбу в воздух после того, как к протестующим вышел глава республики Юнус-Бек Евкуров и в него из толпы полетела пустая бутылка.
Позже депутаты сообщили протестующим, что большинство из них проголосовало против договора, хотя власти республики объявили, что 17 из 25 депутатов поддержали законопроект.
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