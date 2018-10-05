И.о. губернатора Петербурга не стал общаться с прессой после того, как был представлен

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов не стал общаться с прессой после того, как был представлен министром городского правительства. К журналистам вышел бывший губернатор Георгий Полтавченко, — сообщает «Интерфакс». Бывший градоначальник поддержал выдвижение Беглова на следующих губернаторских выборах, выразил надежду на конструктивное сотрудничество между Смольным и законодательным собранием и отметил, что все масштабные городские инвестпроекты будут выполнены согласно планы. Полтавченко также поблагодарил за объективность СМИ.

Чтобы попасть на мероприятие в Смольном, журналистам пришлось пройти 4 паспортных проверки и 2 досмотра личных вещей.