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13:30, 05 октября 2018

И.о. губернатора Петербурга не стал общаться с прессой после того, как был представлен

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов не стал общаться с прессой после того, как был представлен министром городского правительства. К журналистам вышел бывший губернатор Георгий Полтавченко, — сообщает «Интерфакс». Бывший градоначальник поддержал выдвижение Беглова на следующих губернаторских выборах, выразил надежду на конструктивное сотрудничество между Смольным и законодательным собранием и отметил, что все масштабные городские инвестпроекты будут выполнены согласно планы. Полтавченко также поблагодарил за объективность СМИ.

Чтобы попасть на мероприятие в Смольном, журналистам пришлось пройти 4 паспортных проверки и 2 досмотра личных вещей.

Комментарии

8

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tvitov66 05 октября 2018 | 13:36

Беглов пади стесняется фонтанировать - что бы не пустить струю беглова

vezdehod 05 октября 2018 | 14:10

Скромность украшает человека - тем более такого губернатора.

arkadiy48 05 октября 2018 | 13:36

меняют шило на мыло....

tvitov66 05 октября 2018 | 13:46

arkadiy48: Ээээ не скажи! В 2014г наследник Георгия Полтавченко на 200 млн рублей обошел отпрыска Валентины Матвиенко ... кто следующий возьмет пальму первенства? У Беглова нет сыновей, есть дочери: Юлия и Ольга

ivfn 05 октября 2018 | 13:52

arkadiy48:
Ваши предложения???Хотя бы одного назовите . СЛАБО???Алкаша Собчак и уголовника Лелика не предлагать

pusto1 05 октября 2018 | 13:45

Питерцы скорее предпочтут северного оленя, чем ставленика. :)

tvitov66 05 октября 2018 | 13:52

pusto1: кто вам сказал что лошадь это северный олень?

jetsam 05 октября 2018 | 13:50

а не царское это дело - с быдлом общаться.
холопы шапки долой, лбом в пол, мордой в асфальт
и только тогда, может быть, после дождика в четверг,
соизволит промямлить что-то....

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