И.о. губернатора Петербурга не стал общаться с прессой после того, как был представлен
Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов не стал общаться с прессой после того, как был представлен министром городского правительства. К журналистам вышел бывший губернатор Георгий Полтавченко, — сообщает «Интерфакс». Бывший градоначальник поддержал выдвижение Беглова на следующих губернаторских выборах, выразил надежду на конструктивное сотрудничество между Смольным и законодательным собранием и отметил, что все масштабные городские инвестпроекты будут выполнены согласно планы. Полтавченко также поблагодарил за объективность СМИ.
Чтобы попасть на мероприятие в Смольном, журналистам пришлось пройти 4 паспортных проверки и 2 досмотра личных вещей.
Комментарии8
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tvitov66 05 октября 2018 | 13:36
Беглов пади стесняется фонтанировать - что бы не пустить струю беглова
vezdehod 05 октября 2018 | 14:10
Скромность украшает человека - тем более такого губернатора.
arkadiy48 05 октября 2018 | 13:36
меняют шило на мыло....
tvitov66 05 октября 2018 | 13:46
arkadiy48: Ээээ не скажи! В 2014г наследник Георгия Полтавченко на 200 млн рублей обошел отпрыска Валентины Матвиенко ... кто следующий возьмет пальму первенства? У Беглова нет сыновей, есть дочери: Юлия и Ольга
ivfn 05 октября 2018 | 13:52
arkadiy48:
Ваши предложения???Хотя бы одного назовите . СЛАБО???Алкаша Собчак и уголовника Лелика не предлагать
pusto1 05 октября 2018 | 13:45
Питерцы скорее предпочтут северного оленя, чем ставленика. :)
tvitov66 05 октября 2018 | 13:52
pusto1: кто вам сказал что лошадь это северный олень?
jetsam 05 октября 2018 | 13:50
а не царское это дело - с быдлом общаться.
холопы шапки долой, лбом в пол, мордой в асфальт
и только тогда, может быть, после дождика в четверг,
соизволит промямлить что-то....