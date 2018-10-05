За последние пять лет россияне вложили 155 миллионов евро в недвижимость в Греции для получения вида на жительство
За последние пять лет россияне вложили 155 миллионов евро в недвижимость в Греции для получения вида на жительство. Это данные Интерпрайз Грис – официального агентства, которое оказывает помощь иностранным инвесторам ведения бизнеса с Грецией. По информации агентства, в прошлом году зарубежные инвесторы вложили в экономику Греции 4 миллиарда евро – это самый высокий показатель за последние 15 лет.
Комментарии14
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pyco_mypucmo 05 октября 2018 | 13:36
...за ничтожный по историческим меркам период с марта 2014 года смог совершить поистине невозможное:
1. Сделать страну изгоем во всем мире;
2. Окружить её со всех сторон базами НАТО;
3. Добиться, чтобы РФ выгнали со всех международных площадок от Большой Семерки до Совета Европы;
4. Отрезать страну от всех международных источников финансирования и разрушить её финансовую систему;
5. Снизить доходы Газпрома и всех остальных российских компаний по добыче нефти и газа в 11 раз;
6. Поместить страну под такие международные экономические санкции, которые в ближайшее время приведут к ее развалу и отделению самодостаточных регионов-доноров;
7. Полностью разрушить финансовую систему и экономику своей страны;
8. Организовать по примеру Адольфа Гитлера войну с переделом границ в Европе;
9. Добиться, что не входящие в НАТО страны (Швеция,Финляндия, Украина и.т.д.) в ближайшее время проведут референдумы о членстве в этом союзе;
10. Организовать из РФ бешеное бегство капитала и невиданный отток мозгов и эмиграцию;
kottigr1 05 октября 2018 | 13:41
pyco_mypucmo:
11. Уничтожение населения РФ. Естественная убыль населения в 2018 году в РФ стала такой сильной, что перекрыла миграционный приток в страну — и население России за 7 мес. 2018 года сократилось на 92 тыс.чел.
ltvjrhfn2 05 октября 2018 | 13:47
kottigr1:
Самое главное - все эти 11 пунктов были бы и без Путина и без Крыма. Они будут до тех пор пока у России будет хоть один шанс в ответ на возможную агрессию нанести США неприемлимый урон. Всё остальное только повод. Коттяра, неужели ты такой идиот что не понимаешь этой простейшей мысли.
kottigr1 05 октября 2018 | 13:52
ltvjrhfn2: Посмотри на развивающуюся Прибалтику, Польшу, Китай и не городи чушь.. То во что нынче превращена Россия - целиком заслуга Путина. Нищета, воровство, бесправие...
vezdehod 05 октября 2018 | 14:07
Списочек бы увидеть, а так неинтересно.
vilingrad 05 октября 2018 | 14:12
kottigr1: Поссорить навсегда два братских народа...
Дурак он- вот и все:)
danko_dudka 05 октября 2018 | 13:43
pyco_mypucmo: а бабка данко1 м маями вложила.
dorin1987 05 октября 2018 | 13:46
Интересно, а сколько патриоты РФ вложили в няшмяш, по сравнению с Грецией?
ostapba 05 октября 2018 | 14:04
dorin1987: в грецию
Греки небесплатно.. они за это московскому патриархату отпевают в поддержке мимо Вселенского Патриарха.
Даже..
dorin1987 05 октября 2018 | 14:29
ostapba: И няшмяш может бартер устроить. К примеру - загаженный "руССким миром" воздух, или те же естественные продукты мироточения бюстиков, или бесплатную защиту от камней с неба. Зачем же греков спонсировать - если свои клоуны под боком? И под санкциями :)
kaputvsemu 05 октября 2018 | 13:57
- А "Динамо" бежит?
- Все бегут!
valtameri 05 октября 2018 | 13:59
россияне вложили 155 миллионов евро в недвижимость в Греции
Это получше будет, чем армия голодранцев из Африки и Ближнего Востока.
karachenkov1 05 октября 2018 | 14:08
если бы греция продавала свои паспорта скажем по 10 тыщ евро то 100 млн россиян купили
vilingrad 05 октября 2018 | 14:10
ГНР-греческая народная республика. Афинам бы насторожиться- пооткрывают там сельпо, шахты, комбайнёрские бригады...