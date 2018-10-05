За последние пять лет россияне вложили 155 миллионов евро в недвижимость в Греции для получения вида на жительство. Это данные Интерпрайз Грис – официального агентства, которое оказывает помощь иностранным инвесторам ведения бизнеса с Грецией. По информации агентства, в прошлом году зарубежные инвесторы вложили в экономику Греции 4 миллиарда евро – это самый высокий показатель за последние 15 лет.