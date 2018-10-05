Лауреатами Нобелевской премии мира этого года стали врач из Конго Денис Муквеге и Надя Мурад из Ирака
Лауреатами Нобелевской премии мира этого года стали врач из Конго Денис Муквеге и Надя Мурад из Ирака за борьбу с сексуальным насилием во время войн и вооруженных конфликтов. Об этом объявил Нобелевский комитет. Надя Мурад стала одной из примерно 3 тысяч девушек-езидок, которые находились в сексуальном рабстве у боевиков террористической организации Исламское государство. Эта организация запрещена во многих странах, в том числе и в России.
Денис Муквеге оказал помощь тысячам женщин, которые пережили сексуальное насилие во время вооруженных конфликтов в Демократической республике Конго.
Комментарии1
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lion64__2 05 октября 2018 | 13:43
В России на трассах гораздо больше свидомиток работает, поддерживая тем самым бюджет залежалой дупы-404. Им, простите,уткам, тоже надо вручить какую-нибудь премию. А то дрючат их во все отверстия, без международных перспектив.