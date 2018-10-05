Россия и Индия подписали контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С400 «Триумф»

По словам помощника президента Юрия Ушакова, сумма сделки превышает 5 миллиардов долларов. По данным индийской прессы, Индия заплатит авансом 15% от суммы контракта, остальная часть будет связана со сроками поставок. Первый комплекс будет поставлен в течение двух лет после заключения договора.

Как пишут индийские газеты, Индия решилась на закупку С400, несмотря на возможные американские санкции.