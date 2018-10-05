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13:30, 05 октября 2018

Россия и Индия подписали контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С400 «Триумф»

По словам помощника президента Юрия Ушакова, сумма сделки превышает 5 миллиардов долларов. По данным индийской прессы, Индия заплатит авансом 15% от суммы контракта, остальная часть будет связана со сроками поставок. Первый комплекс будет поставлен в течение двух лет после заключения договора.

Как пишут индийские газеты, Индия решилась на закупку С400, несмотря на возможные американские санкции.

Комментарии

19

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johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 13:35

Поступление денег в Россию нельзя не Приветствовать ... надеемся, что потрачены они будут к Общественной пользе!

kottigr1 05 октября 2018 | 13:38

johnbmw: Индия получит российские зенитно-ракетные комплексы С400. Индия же, в свою очередь, передаст МО РФ в виде расчета за поставленные комплексы своих боевых слонов. Жаль только, что Индонезия отказалась от поставок российской авиации, а то боевые слоны могли сразу попутно доставить и то пальмовое масло, которое шло бы в расчет за Су-35..

(комментарий скрыт)

elena_prestar 05 октября 2018 | 13:44

как же, они тоже в долг берут!

tvitov66 05 октября 2018 | 13:50

elena_prestar: дык не дураки пади - наш нацЛидер все долги иносранцам прощает ... за наш счет

johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 13:52

elena_prestar: по крайней мере по тексту заметки 15% аванса обещают ... надеюсь что Живыми Деньгами, а не "лягушками" ...

tvitov66 05 октября 2018 | 13:57

johnbmw: пальмовым маслом нас индусы щедро отблагодарят

oxlomon 05 октября 2018 | 14:02

elena_prestar:
Леночка! Во всём мире ТАК заведено. В тех же Штатах вообще мало кто платит за авто или за дом сразу и сполна — всё больше в рассрочку да в лизинг норовят. Да самолётики ихние и военные, и гражданские покупаются в рассрочку лет на пять-десять.

ostapba 05 октября 2018 | 14:22

oxlomon: и сколько процентов цены Жигулей тебе оплатили сразу?
И надеешься ли получить остальное к концу срока эксплуатации детища Автовазваза?
Через полгода будет поздно.
Развалится раньше.
..даже..

oxlomon 05 октября 2018 | 14:30

ostapba:
Ты, как я вижу, сени заявился сюда, даже не закусив?
Поберёг бы себя! Нам тя будет, случись што, очень не хватать: приличные клоуны ноне — редкость. ;)

ostapba 05 октября 2018 | 14:36

......."....Первый комплекс будет поставлен в течение двух лет после заключения договора.....".
..
Интересно кто раньше сдохнет ?
Ишак или падашак??
Кто научит летать "триумфы" мимо своих самолетов

Даже..

wuwer 05 октября 2018 | 13:45

Россия в своем репертуаре_
распродажа дубинок и отходов жизнедеятельности различных организмов

indeezjoe 05 октября 2018 | 13:51

Индия купила российские С-400. Никогда ещё индусы так грубо не нарушали демократические права простого американского человека, как сегодня...
;-))

oxlomon 05 октября 2018 | 13:55

Ну вот и Индия послала Штаты с их кривыми предъявами по трёхбуквенному адресу, не снизойдя, в отличие от Китая, даже до вербальных препирательств, но отчётливо дав понять, что нех лезть со своими понятиями в чужой монастырь.

johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 13:58

oxlomon: Будем посмотреть ...

testmeter 05 октября 2018 | 14:00

oxlomon: "нех лезть со своими понятиями в чужой монастырь" ///
Индия - это российский "монастырь", значицца?

oxlomon 05 октября 2018 | 14:07

testmeter:
Почему российский? Индия — это свой СОБСТВЕННЫЙ монастырь, живёт по своему “уставу”, посылая при случае всех доброхотов с их настойчивыми рекомендациями, куда я уже сказал.

ostapba 05 октября 2018 | 14:39

За Горшкова с Нерпой уже уплочено Индией???
Ведь согласие сторон требует СТУЛЬЯ вечером. Но деньги ВПЕРЕД!!
даже..

vladimir_veteran 05 октября 2018 | 14:11

Если 5 полков С400 для Индии стоят 5,5 млрд.долларов, то это значит, что мы подарили Асаду из расчета 2-х полков С400, как заявило МО, 2,2 млрд.долларов или почти 150 млрд.рублей. Не считая командного пункта. Нехилый подарочек за дерьмовую работу зенитчиков. Из какой статьи бюджета взяты денежки? Ау, Силуянов!!!

snikkersnepper 05 октября 2018 | 14:47

vladimir_veteran:

Вот почитаешь Эхо Москвы и уверуешь в ̶п̶е̶р̶е̶с̶е̶л̶е̶н̶и̶е̶ ̶д̶у̶ш̶ необходимость карательной психиатрии...

Окститесь, батенька, НИ ОДНОГО С400 Асаду никто не давал. Вы цифры то хоть различаете? Те, что в первом классе изучают.

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