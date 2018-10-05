МИД Украины обратились к России с запросом о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова
Министерство иностранных дел Украины и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратились к России с запросом о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова. В Киеве ожидают новостей от адвоката Сенцова, который единственный имеет возможность хоть изредка видеть заключенного, — написала в Фейсбуке вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
ФСИН утверждает, что Олег Сенцов прекратил многомесячную голодовку и письменно согласился на прием пищи. Глава Президентского совета по правам человека Михаил Федотов подтвердил, что Сенцов написал заявление о прекращении голодовки в присутствии адвокатов.
Между тем актеры Театра.док сегодня пикетируют администрацию президента. Они знают о заявлении ФСИН о прекращении голодовки, но ждут подтверждения от адвокатов и сестры Олега Сенцова, — сообщает «Новая газета».
Комментарии15
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antimalin 05 октября 2018 | 13:36
Вот и завершилась бесславная псевдоголодовка террориста Сенцова, который супы, питательные пасты и смеси на протяжение всех 4 месяцев "голодовки" исправно кушал.
Скоро он станет Надей Савченко-2, которая ныне томится в киевских фашистских застенках олигарха Петро Порошенко-Мальдивского
danko_dudka 05 октября 2018 | 13:37
antimalin: где бабка данко1 спец в миде Украины?
vezdehod 05 октября 2018 | 14:04
Олега Сенцова приговорили к Смертной казни, через голодание..
dorin1987 05 октября 2018 | 13:51
_: /псевдоголодовка террориста Сенцова/ - Вам, "террористке" такого же, что судилище РФ присудило Сенцову за мыслепреступление. И вашей мамаше-"террористке", и детям-"террористам", да побольше :)
multipulllti 05 октября 2018 | 13:52
antimalin:- Скоро он станет Надей Савченко-2,
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а кем станет стукач - информатор с позывным "Лектор"?
tom_tom 05 октября 2018 | 13:52
Давайте представим. США. Губернатор Калифорнии подписывает указ о передаче земель Неваде. Разъярённые калифорнийцы выходят на протест. Их разгоняют стрельбой из автоматов поверх голов. В штат стягивают подразделения нац.гвардии США для подавления бунта....Бред, да?
И в это время официальный Вашингтон хранит молчание. СМИ рассказывают, как Трамп открывает новую столовую в Пенсильвании. И о том, что самка полосатого койота наконец родила двойню.
А какой нибудь сумасшедший сенатор даёт интервью, что во всем виноваты коммунисты из России.
Как вам сюжетик?
noxepy_88 05 октября 2018 | 13:36
Не боись, малята, поправился на четыре кило! Приготовили уже для него уютную камеру по соседству с Надiей?
kottigr1 05 октября 2018 | 13:48
noxepy_88: Странно.. Голодает Сенцов, а мрут почему-то россияне..
Естественная убыль населения в 2018 году в РФ стала такой сильной, что перекрыла миграционный приток в страну — и население России за 7 мес. 2018 года сократилось на 92 тыс.чел.
lion64__2 05 октября 2018 | 13:38
сала и пыва хирою! хирою - сала и горилки! А в застенках сбу такого не дают, сидит там хироиня Надия.....
nina51 05 октября 2018 | 13:38
А вот актеры требуют продолжения ))) Что ж ты, фраер, сдал назад (с)
parasuk_ 05 октября 2018 | 13:52
А могли бы и сала герою прислать. Но жлобы из мида окраины ограничились запросом :)
tttaaannne 05 октября 2018 | 14:16
parasuk_: Московия от каждого ею убитого становится всё "высокодуховнее" и "миролюбивие". Что у Московии не сворованное?
unprejudiced 05 октября 2018 | 13:53
а террорист сенцов то тряпкой оказался. предлагаю скинуться и послать ему подарок - платье и набор косметики. мужиком он сегодня перестал называться. Вот в британии люди за свои убеждения до самой смерти голодали
vvs7651 05 октября 2018 | 14:12
Похоже, договорились об обмене?
aallttoo 05 октября 2018 | 14:14
Немало набежало в тему пригожинских нелюдей.
Значит Сенцов голодовку не прекращал