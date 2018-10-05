МИД Украины обратились к России с запросом о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова

Министерство иностранных дел Украины и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратились к России с запросом о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова. В Киеве ожидают новостей от адвоката Сенцова, который единственный имеет возможность хоть изредка видеть заключенного, — написала в Фейсбуке вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

ФСИН утверждает, что Олег Сенцов прекратил многомесячную голодовку и письменно согласился на прием пищи. Глава Президентского совета по правам человека Михаил Федотов подтвердил, что Сенцов написал заявление о прекращении голодовки в присутствии адвокатов.

Между тем актеры Театра.док сегодня пикетируют администрацию президента. Они знают о заявлении ФСИН о прекращении голодовки, но ждут подтверждения от адвокатов и сестры Олега Сенцова, — сообщает «Новая газета».