В российской премьер-лиге состоялась первая тренерская отставка. Со своего поста ушел главный тренер самарских Крыльев Советов Андрей Тихонов.

Тихонов возглавил Крылья Советов больше года назад и вывел команду в Премьер-Лигу, но начало нового сезона получилось провальным. После девяти туров команда занимает предпоследнее место и больше всех пропустила. Сегодня Тихонов провел последнюю тренировку и попрощался с футболистами. Он покинул пост по собственной инициативе, однако еще вчера появились сообщения о том, что Крылья возглавит сербский специалист Миодраг Божович, который давно работает в России и имеет солидную репутацию.

В конце прошлого сезона он не стал продлевать контракт с тульским Арсеналом. Многих удивил его уход. Предполагалось, что у Божовича может появиться солидное предложение от российского топ-клуба, однако назначения не последовало. Официальной информации о назначении Божовича пока не поступало

Под руководством нового тренера Крылья Советов сыграют завтра против московского Динамо.