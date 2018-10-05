Власти Индонезии отложили закупки российской военной техники
Власти Индонезии отложили закупки российской военной техники. Джакарта собиралась приобрести истребители Су-35. Это связано с санкциями против России.
Первые самолеты в Индонезию должны были поставить уже в этом месяце, но власти приостановили процесс. В Джакарте ждут гарантий от США, что против страны не будут введены вторичные ограничительные меры в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Об этом стало известно газете «Коммерсант». Опасения Индонезии небезосновательны – последствия применения этого закона уже ощутил на себе Китай за закупку тех же истребителей Су-35 и комплексов С-400. Да и в американском Минобороны Джакарту уже предупредили, что перестанут поставлять Индонезии запчасти для своих самолетов.
Между тем, отмечает «Коммерсантъ», проблемы с контрактом возникли и с российской стороны. Так для его финансирование планировали привлечь один из крупных банков, но из-за риска попасть под американские санкции, желающих предоставить кредит не нашлось.
Переговоры по Су-35 шли три года. Контракт должен был принести России более миллиарда долларов.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 13:09
Разумный поступок ...
echo_shar 05 октября 2018 | 13:29
johnbmw:
Сейчас еще и Индия сделает закупку, кроме Китая и штатовские санкции обосрутся. А Европа не будет соблюдать санкции по Ирану...
После чего штаты поймут, что теряют рынки и молча начнут нарушать свои же санкции! ))))
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 13:30
echo_shar: ЧТО готовы на это своё Утверждение поставить????
kottigr1 05 октября 2018 | 13:36
echo_shar: Индия получит российские зенитно-ракетные комплексы С400. Индия же, в свою очередь, передаст МО РФ в виде расчета за поставленные комплексы своих боевых слонов. Жаль только, что Индонезия отказалась от российской авиации, а то боевые слоны могли сразу попутно доставить и то пальмовое масло, которое шло бы в расчет за Су-35..
mikhail_spb_ 05 октября 2018 | 13:12
Утверждается, что Су-35 во всём превосходят F-35, поэтому американские империалисты препятствуют их распространению по всему миру.
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 13:22
mikhail_spb_: Огласите ВЕСЬ список Утверждающих! плиз ....
djuga 05 октября 2018 | 13:23
mikhail_spb_: Утверждается, что Су-35 во всём превосходят F-35
================================================================================
Я бы предпочёл утверждения, что Жигули лучше Форда и никакие Эппл-Самсунги-Филлипсы-Сони не сравнятся с российскими "Электроникой" и "Рубином".
tag188 05 октября 2018 | 13:23
Гады! Мы так ждали это пальмовое масло, которым они должны были рассчитаться!
allasc 05 октября 2018 | 13:24
три года????? :))))) кто то за казенный счет на курорт три года ездил типа договаривался :)))))) додоговаривались
timwlad91 05 октября 2018 | 13:26
Власти Индонезии отложили закупки российской военной техники
Власти Индонезии отложили закупки российской военной техники. Джакарта собиралась приобрести истребители Су-35. Это связано с санкциями против России.
Первые самолеты в Индонезию должны были поставить уже в этом месяце, но власти приостановили процесс. В Джакарте ждут гарантий от США, что против страны не будут введены вторичные ограничительные меры в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Об этом стало известно газете «Коммерсант». Опасения Индонезии небезосновательны – последствия применения этого закона уже ощутил на себе Китай за закупку тех же истребителей Су-35 и комплексов С-400. Да и в американском Минобороны Джакарту уже предупредили, что перестанут поставлять Индонезии запчасти для своих самолетов.
Между тем, отмечает «Коммерсантъ», проблемы с контрактом возникли и с российской стороны. Так для его финансирование планировали привлечь один из крупных банков, но из-за риска попасть под американские санкции, желающих предоставить кредит не нашлось.
Переговоры по Су-35 шли три года. Контракт должен был принести России более миллиарда долларов.
--------------
Ничего нового запад не предлагает и не предложит так как западу надо решить украинский кризис по югославскому сценарию когда власти России сдали всех и всё.В том числе Москву террористам.
djuga 05 октября 2018 | 13:53
timwlad91: западу надо решить украинский кризис по югославскому сценарию когда власти России сдали всех и всё.В том числе Москву террористам
===========================================================================
Какая же мешанина у вас в голове! Даже не мешанина, а свалка. В одной куче всё и вся.