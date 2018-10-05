Власти Индонезии отложили закупки российской военной техники. Джакарта собиралась приобрести истребители Су-35. Это связано с санкциями против России.

Первые самолеты в Индонезию должны были поставить уже в этом месяце, но власти приостановили процесс. В Джакарте ждут гарантий от США, что против страны не будут введены вторичные ограничительные меры в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Об этом стало известно газете «Коммерсант». Опасения Индонезии небезосновательны – последствия применения этого закона уже ощутил на себе Китай за закупку тех же истребителей Су-35 и комплексов С-400. Да и в американском Минобороны Джакарту уже предупредили, что перестанут поставлять Индонезии запчасти для своих самолетов.

Между тем, отмечает «Коммерсантъ», проблемы с контрактом возникли и с российской стороны. Так для его финансирование планировали привлечь один из крупных банков, но из-за риска попасть под американские санкции, желающих предоставить кредит не нашлось.

Переговоры по Су-35 шли три года. Контракт должен был принести России более миллиарда долларов.