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13:00, 05 октября 2018

Индия получит российские зенитно-ракетные комплексы С400

Индия получит российские зенитно-ракетные комплексы С400. Соответствующий контракт подписан сегодня в Дели, где находится с официальным визитом президент Владимир Путин. Сумма сделки более чем 5 миллиардов долларов.

Комментарии

21

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johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 13:09

... надеюсь индийцы свои самолёты ими сбивать НЕ будут ....

tvitov66 05 октября 2018 | 13:23

johnbmw: вангую что наш вЭликАй экономист нацЛидер поставит индусам С-400 в кредит ... а потом его простит, что бы не нарушать сложившихся традиций. А индусы за это проголосуют в ООН против лишения нашей сверхдержавы кресла в СОВБЕЗЕ. Ведь не случайно Патрушев перетер с султаном Брунея, а лаВРУша встретится с главой МИД Андорры

johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 13:25

tvitov66: ... главное, что бы систему "свой-чужой" не забыли к поставкам приложить ...

stopkran1969 05 октября 2018 | 13:29

tvitov66: а не факт что получат индусы - дружище трампушка могет пальчиком с санкцией погрозить

kottigr1 05 октября 2018 | 13:31

stopkran1969: Индия получит российские зенитно-ракетные комплексы С400. Индия же в свою очередь передаст МО РФ в виде расчета за поставленные комплексы своих боевых слонов ?

stopkran1969 05 октября 2018 | 13:35

kottigr1: одно утверждение верно - МО РФ передаст, да и МИД РФ тоже

(комментарий скрыт)

sab171 05 октября 2018 | 13:54

fig_vvam: опять же АПЛ получили после 15 лет ремонта

raffal 05 октября 2018 | 14:15

stopkran1969:
Нет, коллега, Трамп, решительно возражая против поставок С-400 в Индонезию и, тем более, в Иран, не станет возражать против поставки этих средств ПВО в Индию. И ларчик открывается просто. Не у Индонезии (про Иран и речи нет) особые отношения в Великобританией и США, а у Индии. Индия - член британского содружества наций, часть англоязычного, западного мира. Все секреты С-400 станут известны всем заинтересованным сторонам. А это США, Великобритания и Израиль, у которого с Индией, так же страдающей от адептов "релинии мира", прекрасные отношения, в том числе и военной области.

traxau_okurka 05 октября 2018 | 13:09

Чтобы еще и индусы сбивали российские ИЛ-20????

mikhail_spb_ 05 октября 2018 | 13:10


Российские зенитки пользуются популярностью!
Всё больше стран жаждет их получить.
Нацдилеру остаётся лишь выстраивать их в очередь, да передавать полученные за зенитки деньги на улучшение жизни пенсионеров и народонаселения в целом.

kara 05 октября 2018 | 13:10

а танки? нам нужны эти деньги

cromwel 05 октября 2018 | 13:13

Теперь над Индией лучше не летать

tvitov66 05 октября 2018 | 13:25

cromwel: поправочка - Теперь над Индией на ИЛ-20 лучше не летать

sam2018 05 октября 2018 | 13:18

США закатили истерику по поводу подписания договора и пригрозила ссанкциями !

znajka 05 октября 2018 | 13:54

sam2018: так пригрозили или закатили истерику? Одно взаимоисключает другое.

piterjanis 05 октября 2018 | 13:18

Значит наши производители получат деньги за этот товар

sergo_25_26 05 октября 2018 | 13:32

piterjanis: получит деньги тот кто в Индию ездил. А производители получат только зарплату. Дурилка картоновая.

mitja_76 05 октября 2018 | 13:37

piterjanis: И смогут произвести новые С-400 для Сирии.)))

(комментарий скрыт)

mitja_76 05 октября 2018 | 13:35

А что там насчет 1770-ти с чем-то там "Армат"?

znajka 05 октября 2018 | 13:57

Чьи самолеты будут, интересно, индусы сбивать этими системами, надеюсь не малайзийские?

raffal 05 октября 2018 | 14:10

Всё, уважаемые коллеги, в тоньше и проще;) Заметили, что на этой же ветке информация, что подобная сделка с Индонезией заморожена? А с Индией таких проблем не случилось. Несложный анализ показывает, что связи западным миром, в частности англоязычным, с особыми и близкими связями с Великобританией, не у Индонезии, а у Индии. Безусловно, военные и специалисты Соединённых Штатов и Соединённого Королевства получат доступ ко всем индийским (российским) секретам. Не Индии, а исламской Индонезии погрозили пальчиком и предупредили, что накажут, и Джакарта встала во фрунт. А Индия это часть западного мира, член Британского содружества наций. И ещё, немаловажно, Индия не станет дружить ни с Китаем, ни с Россией против Запада;)

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