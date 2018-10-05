Индия получит российские зенитно-ракетные комплексы С400
Индия получит российские зенитно-ракетные комплексы С400. Соответствующий контракт подписан сегодня в Дели, где находится с официальным визитом президент Владимир Путин. Сумма сделки более чем 5 миллиардов долларов.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 13:09
... надеюсь индийцы свои самолёты ими сбивать НЕ будут ....
tvitov66 05 октября 2018 | 13:23
johnbmw: вангую что наш вЭликАй экономист нацЛидер поставит индусам С-400 в кредит ... а потом его простит, что бы не нарушать сложившихся традиций. А индусы за это проголосуют в ООН против лишения нашей сверхдержавы кресла в СОВБЕЗЕ. Ведь не случайно Патрушев перетер с султаном Брунея, а лаВРУша встретится с главой МИД Андорры
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 13:25
tvitov66: ... главное, что бы систему "свой-чужой" не забыли к поставкам приложить ...
stopkran1969 05 октября 2018 | 13:29
tvitov66: а не факт что получат индусы - дружище трампушка могет пальчиком с санкцией погрозить
kottigr1 05 октября 2018 | 13:31
stopkran1969: Индия получит российские зенитно-ракетные комплексы С400. Индия же в свою очередь передаст МО РФ в виде расчета за поставленные комплексы своих боевых слонов ?
stopkran1969 05 октября 2018 | 13:35
kottigr1: одно утверждение верно - МО РФ передаст, да и МИД РФ тоже
sab171 05 октября 2018 | 13:54
fig_vvam: опять же АПЛ получили после 15 лет ремонта
raffal 05 октября 2018 | 14:15
stopkran1969:
Нет, коллега, Трамп, решительно возражая против поставок С-400 в Индонезию и, тем более, в Иран, не станет возражать против поставки этих средств ПВО в Индию. И ларчик открывается просто. Не у Индонезии (про Иран и речи нет) особые отношения в Великобританией и США, а у Индии. Индия - член британского содружества наций, часть англоязычного, западного мира. Все секреты С-400 станут известны всем заинтересованным сторонам. А это США, Великобритания и Израиль, у которого с Индией, так же страдающей от адептов "релинии мира", прекрасные отношения, в том числе и военной области.
traxau_okurka 05 октября 2018 | 13:09
Чтобы еще и индусы сбивали российские ИЛ-20????
mikhail_spb_ 05 октября 2018 | 13:10
Российские зенитки пользуются популярностью!
Всё больше стран жаждет их получить.
Нацдилеру остаётся лишь выстраивать их в очередь, да передавать полученные за зенитки деньги на улучшение жизни пенсионеров и народонаселения в целом.
kara 05 октября 2018 | 13:10
а танки? нам нужны эти деньги
cromwel 05 октября 2018 | 13:13
Теперь над Индией лучше не летать
tvitov66 05 октября 2018 | 13:25
cromwel: поправочка - Теперь над Индией на ИЛ-20 лучше не летать
sam2018 05 октября 2018 | 13:18
США закатили истерику по поводу подписания договора и пригрозила ссанкциями !
znajka 05 октября 2018 | 13:54
sam2018: так пригрозили или закатили истерику? Одно взаимоисключает другое.
piterjanis 05 октября 2018 | 13:18
Значит наши производители получат деньги за этот товар
sergo_25_26 05 октября 2018 | 13:32
piterjanis: получит деньги тот кто в Индию ездил. А производители получат только зарплату. Дурилка картоновая.
mitja_76 05 октября 2018 | 13:37
piterjanis: И смогут произвести новые С-400 для Сирии.)))
mitja_76 05 октября 2018 | 13:35
А что там насчет 1770-ти с чем-то там "Армат"?
znajka 05 октября 2018 | 13:57
Чьи самолеты будут, интересно, индусы сбивать этими системами, надеюсь не малайзийские?
raffal 05 октября 2018 | 14:10
Всё, уважаемые коллеги, в тоньше и проще;) Заметили, что на этой же ветке информация, что подобная сделка с Индонезией заморожена? А с Индией таких проблем не случилось. Несложный анализ показывает, что связи западным миром, в частности англоязычным, с особыми и близкими связями с Великобританией, не у Индонезии, а у Индии. Безусловно, военные и специалисты Соединённых Штатов и Соединённого Королевства получат доступ ко всем индийским (российским) секретам. Не Индии, а исламской Индонезии погрозили пальчиком и предупредили, что накажут, и Джакарта встала во фрунт. А Индия это часть западного мира, член Британского содружества наций. И ещё, немаловажно, Индия не станет дружить ни с Китаем, ни с Россией против Запада;)