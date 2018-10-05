Вторые сутки жители Ингушетии, протестующие против передачи части земель Чечне, не расходятся с площади в Магасе
Вторые сутки жители Ингушетии, протестующие против передачи части земель соседней Чечне, не расходятся с площади в центре Магаса. Стихийный и несогласованный с властями митинг начался накануне, когда парламент республики, по официальным данным, проголосовал за соглашение с соседним регионом. Многие в Ингушетии этим недовольны и выдвигают на митинге политические требования.
Несмотря на стягивание в Магас дополнительных подразделений силовых структур, в целом обстановка в столице Ингушетии сегодня спокойная.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
meteor1908 05 октября 2018 | 13:12
Как бы не пришлось извиняться перед пехотинцем...
oleg__ 05 октября 2018 | 13:50
meteor1908: ингуши - не русские. Это - НАРОД !
vitaliys 05 октября 2018 | 13:14
Ну и где власть ? Это ей не школьников и очкариков в Москве разгонять.
djuga 05 октября 2018 | 13:27
vitaliys: Это ей не школьников и очкариков в Москве разгонять.
================================================================
Верно. И почему-то удивляет, что организаторы не подавали за две недели заявку на его проведение с указанием численности и лозунгов. Люди осознают и своё право на возмущение, и свою силу.
djuga 05 октября 2018 | 13:30
Очепятался - отсутствие заявки не удивляет.
ugas 05 октября 2018 | 13:17
Молодцы, ингуши!
timwlad91 05 октября 2018 | 13:23
Вторые сутки жители Ингушетии, протестующие против передачи части земель Чечне, не расходятся с площади в Магасе
Вторые сутки жители Ингушетии, протестующие против передачи части земель соседней Чечне, не расходятся с площади в центре Магаса. Стихийный и несогласованный с властями митинг начался накануне, когда парламент республики, по официальным данным, проголосовал за соглашение с соседним регионом. Многие в Ингушетии этим недовольны и выдвигают на митинге политические требования.
Несмотря на стягивание в Магас дополнительных подразделений силовых структур, в целом обстановка в столице Ингушетии сегодня спокойная.
------------------
Надо производить обязательные задержание за нарушения общественного порядка с административным арестом на 30 суток.За сопротивление властям до трёх лет.
Не надо давать повода чтобы разбили палаточный лагерь.