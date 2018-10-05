Вторые сутки жители Ингушетии, протестующие против передачи части земель Чечне, не расходятся с площади в Магасе

Вторые сутки жители Ингушетии, протестующие против передачи части земель соседней Чечне, не расходятся с площади в центре Магаса. Стихийный и несогласованный с властями митинг начался накануне, когда парламент республики, по официальным данным, проголосовал за соглашение с соседним регионом. Многие в Ингушетии этим недовольны и выдвигают на митинге политические требования.

Несмотря на стягивание в Магас дополнительных подразделений силовых структур, в целом обстановка в столице Ингушетии сегодня спокойная.