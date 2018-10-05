В Осло объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

Ее получат врач из Конго из правозащитница из Ирака за вклад в борьбу с сексуальным насилием.

Из 300 с лишним претендентов больше всего шансов получить премию в этом году, по данным букмекеров, было у корейского лидера Ким Чен Ына и его американского коллеги Дональда Трампа. Впрочем, нобелевский комитет решил, что наибольший вклад в достижение мира, сплочение мира и развитие мирных инициатив внесли вовсе не политики.

Врач Денис Муквеге из Демократической республики Конго помогает жертвам групповых изнасилований в ходе вооруженных конфликтов в конголезских провинциях, основал госпиталь и является крупнейшим специалистом в лечении гинекологических травм.

Надя Мурад – одна из 3000 женщин из этнической группы езидов, попавших в плена к исламистам в Мосуле и подвергавшихся насилию. Девушку, ставшую после бегства послом доброй воли ООН, наградили за необычайную стойкость и готовность рассказать о собственных страданиях, а также от имени других жертв.

Церемония вручения пройдет в начале декабря. Денежный эквивалент премии – около 1 миллиона долларов.