В Осло объявлены лауреаты Нобелевской премии мира
Ее получат врач из Конго из правозащитница из Ирака за вклад в борьбу с сексуальным насилием.
Из 300 с лишним претендентов больше всего шансов получить премию в этом году, по данным букмекеров, было у корейского лидера Ким Чен Ына и его американского коллеги Дональда Трампа. Впрочем, нобелевский комитет решил, что наибольший вклад в достижение мира, сплочение мира и развитие мирных инициатив внесли вовсе не политики.
Врач Денис Муквеге из Демократической республики Конго помогает жертвам групповых изнасилований в ходе вооруженных конфликтов в конголезских провинциях, основал госпиталь и является крупнейшим специалистом в лечении гинекологических травм.
Надя Мурад – одна из 3000 женщин из этнической группы езидов, попавших в плена к исламистам в Мосуле и подвергавшихся насилию. Девушку, ставшую после бегства послом доброй воли ООН, наградили за необычайную стойкость и готовность рассказать о собственных страданиях, а также от имени других жертв.
Церемония вручения пройдет в начале декабря. Денежный эквивалент премии – около 1 миллиона долларов.
Комментарии10
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terens 05 октября 2018 | 13:09
Это ваша е*анутая европейская ценность. Нобелевку надо давать за прекращение вооруженных конфликтов а не за устранение в них е*ли.
kryimzdick 05 октября 2018 | 13:20
terens: да пусть чепиги хоть зубами друг друга грызут, а свои половые причиндалы узелком завяжут.
gluhoy2250 05 октября 2018 | 13:29
kryimzdick: да пусть чепиги....
Крымздюк, переживаешь, что террористу Сенцову не дали. Не переживай, в головах нобелевского комитета тараканы бегают, но пока не в вышиванках!
kryimzdick 05 октября 2018 | 14:13
gluhoy2250: Это вы прижопинские все переживаете и дергаетесь, видать крепко вашего хозяина за опу взяли и на шпиль посадили
unprejudiced 05 октября 2018 | 13:12
и тут террориста сенцова опрокинули. прям черный день для либерастни, их иконе с которой они бегали несколько месяцев крича что он вот вот умрет прекратил голодовку, никого не отпустили, срок ему не снизили и премии мира не дали и не умер дабы либерасты на его костях могли радостно потанцевать.
lion64__2 05 октября 2018 | 13:22
вручили бы свою "премию мира" за "насилие над жо--й дяди Василия".
ivfn 05 октября 2018 | 13:25
за вклад в борьбу с сексуальным насилием.//
ПРемия мира и секс ,это круто. !!!!!!!!!!!!!!
neyexo 05 октября 2018 | 13:28
В Африке всех подряд насилуют, ну что сделал этот врач?
lion64__2 05 октября 2018 | 13:33
neyexo: должно быть, особо отличился в этом деле, мировой рекорд установил
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 14:06
Вообще это, конечно, дико лицемерно, сначала провоцировать это насилие по всему мира, а потом премии раздавать за борьбу с ним