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13:00, 05 октября 2018

В Осло объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

Ее получат врач из Конго из правозащитница из Ирака за вклад в борьбу с сексуальным насилием.

Из 300 с лишним претендентов больше всего шансов получить премию в этом году, по данным букмекеров, было у корейского лидера Ким Чен Ына и его американского коллеги Дональда Трампа. Впрочем, нобелевский комитет решил, что наибольший вклад в достижение мира, сплочение мира и развитие мирных инициатив внесли вовсе не политики.

Врач Денис Муквеге из Демократической республики Конго помогает жертвам групповых изнасилований в ходе вооруженных конфликтов в конголезских провинциях, основал госпиталь и является крупнейшим специалистом в лечении гинекологических травм.

Надя Мурад – одна из 3000 женщин из этнической группы езидов, попавших в плена к исламистам в Мосуле и подвергавшихся насилию. Девушку, ставшую после бегства послом доброй воли ООН, наградили за необычайную стойкость и готовность рассказать о собственных страданиях, а также от имени других жертв.

Церемония вручения пройдет в начале декабря. Денежный эквивалент премии – около 1 миллиона долларов.

Комментарии

10

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terens 05 октября 2018 | 13:09

Это ваша е*анутая европейская ценность. Нобелевку надо давать за прекращение вооруженных конфликтов а не за устранение в них е*ли.

kryimzdick 05 октября 2018 | 13:20

terens: да пусть чепиги хоть зубами друг друга грызут, а свои половые причиндалы узелком завяжут.

gluhoy2250 05 октября 2018 | 13:29

kryimzdick: да пусть чепиги....
Крымздюк, переживаешь, что террористу Сенцову не дали. Не переживай, в головах нобелевского комитета тараканы бегают, но пока не в вышиванках!

kryimzdick 05 октября 2018 | 14:13

gluhoy2250: Это вы прижопинские все переживаете и дергаетесь, видать крепко вашего хозяина за опу взяли и на шпиль посадили

unprejudiced 05 октября 2018 | 13:12

и тут террориста сенцова опрокинули. прям черный день для либерастни, их иконе с которой они бегали несколько месяцев крича что он вот вот умрет прекратил голодовку, никого не отпустили, срок ему не снизили и премии мира не дали и не умер дабы либерасты на его костях могли радостно потанцевать.

lion64__2 05 октября 2018 | 13:22

вручили бы свою "премию мира" за "насилие над жо--й дяди Василия".

ivfn 05 октября 2018 | 13:25

за вклад в борьбу с сексуальным насилием.//
ПРемия мира и секс ,это круто. !!!!!!!!!!!!!!

neyexo 05 октября 2018 | 13:28

В Африке всех подряд насилуют, ну что сделал этот врач?

lion64__2 05 октября 2018 | 13:33

neyexo: должно быть, особо отличился в этом деле, мировой рекорд установил

abu_vgrobu 05 октября 2018 | 14:06

Вообще это, конечно, дико лицемерно, сначала провоцировать это насилие по всему мира, а потом премии раздавать за борьбу с ним

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