Акции итальянского футбольного клуба Ювентус сегодня упали на бирже на 5%
Акции итальянского футбольного клуба Ювентус сегодня упали на бирже на 5%. Так участники рынка отреагировали на сообщения о подозрениях в адрес ведущего игрока команды португальца Криштиану Роналду. Его обвиняют в изнасиловании, которое якобы имело место в Лас-Вегасе 9 лет назад.
В клубе накануне заявили, что по-прежнему доверяют своему игроку, но основные спонсоры Криштиану Роналду уже высказали свою озабоченность.
Комментарии1
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art_ 05 октября 2018 | 13:00
кого еще из знаменитостей не обвинили в домогательстве или изнасиловании? очередь дойдет до всех