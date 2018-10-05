Акции итальянского футбольного клуба Ювентус сегодня упали на бирже на 5%. Так участники рынка отреагировали на сообщения о подозрениях в адрес ведущего игрока команды португальца Криштиану Роналду. Его обвиняют в изнасиловании, которое якобы имело место в Лас-Вегасе 9 лет назад.

В клубе накануне заявили, что по-прежнему доверяют своему игроку, но основные спонсоры Криштиану Роналду уже высказали свою озабоченность.