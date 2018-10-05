Бывший президент Южной Кореи осужден на 15 лет лишения свободы
Бывший президент Южной Кореи осужден на 15 лет лишения свободы. Сегодня Ли Мён Бак признан виновным по делу о коррупции. Суд установил, что он уклонялся от уплаты налогов и злоупотреблял своими служебными полномочиями.
Во главе Южной Кореи Ли Мён Бак находился с 2008 по 2013 годы.
Комментарии12
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traxau_okurka 05 октября 2018 | 12:36
Учитесь, терпилы, как воров наказывать нужно.
galen 05 октября 2018 | 12:43
traxau_okurka: Просто мы намного гуманнее.
nina51 05 октября 2018 | 12:47
galen: а говорят там коррупции нет )))
polikarpich 05 октября 2018 | 12:55
nina51: Коррупция, как и сорняк, есть везде. Только одни её старательно и сознательно уничтожают, а другие столь же старательно и сознательно культивируют.
nina51 05 октября 2018 | 13:05
polikarpich: Стас Карпов против коррупции )))
tag188 05 октября 2018 | 12:42
Где-то над Россией, услышав эту новость, громко заливаются смехом собачки-корги, пролетая в своем самолете.
timbuktu 05 октября 2018 | 12:44
южнокорейским президентам,в отличие от их российского коллеги, явно не везёт ни с народом.ни с правосудием в своей стране))
polikarpich 05 октября 2018 | 12:57
timbuktu: Да, сволочи попались. Бездуховные и бесскрепные.
:-)
m_anuchin 05 октября 2018 | 12:46
Прятное извести про президента
nikvol 05 октября 2018 | 12:48
В каждой избушке свои погремушки.
vladimir1967 05 октября 2018 | 12:53
От таких сообщений царек подпрыгивает как.ужаленный.
ss2020 05 октября 2018 | 12:58
если за такое 15 лет... то вове пукину пожизненный цинк с гвоздями!)))