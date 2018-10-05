Бывший президент Южной Кореи осужден на 15 лет лишения свободы. Сегодня Ли Мён Бак признан виновным по делу о коррупции. Суд установил, что он уклонялся от уплаты налогов и злоупотреблял своими служебными полномочиями.

Во главе Южной Кореи Ли Мён Бак находился с 2008 по 2013 годы.