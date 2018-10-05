Тринадцать человек погибли сегодня в автокатастрофе в Тверской области
Тринадцать человек погибли сегодня в автокатастрофе в Тверской области. Там лоб в лоб столкнулись маршрутка и автобус. Одна из машин выехала на встречную полосу движения. Несколько человек пострадали и находятся в больнице.
Власти региона пообещали материальную поддержку семьям жертв этой аварии.
Комментарии6
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traxau_okurka 05 октября 2018 | 12:34
Стабильность по путински. Русский мир при нем это дисциплинированные водители, безопасные автомобили, качественные дороги и безвзяточный контроль ГИБДД за всем этим.
venedikt_pidarass 05 октября 2018 | 12:53
traxau_okurka: Выходит, что Путин был за рулём? Так вы батенька больны, вам срочно необходим психиатр и стационарное лечение в закрытой психиатрической лечебнице.
ostapba 05 октября 2018 | 12:37
На встречную полосу??
На встречную??
А есть ли в просеке встречная полоса??
Там и попутной нет..даже..
ostapba 05 октября 2018 | 12:40
....НормативыПравить
Согласно утверждённым нормам, зимники должны иметь две полосы с шириной не менее трёх метров каждая. В местах со сложными условиями рельефа допускается одна полоса движения шириной 4,5 м, при этом устраиваются разъезды длиной не менее 50 м и шириной не менее 8 м. Расстояние между разъездами устанавливаются в горной местности в пределах видимости встречного автомобиля, а на равнинной местности — через каждые 500 м.
venedikt_pidarass 05 октября 2018 | 12:55
ostapba: А прочитать новость полностью или посмотреть видео по новостям не под силу? Вот так от таких как вы и рождаются сплетни!
demosua 05 октября 2018 | 12:57
вот так... И терактов никаких не надо...