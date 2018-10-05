Тринадцать человек погибли сегодня в автокатастрофе в Тверской области. Там лоб в лоб столкнулись маршрутка и автобус. Одна из машин выехала на встречную полосу движения. Несколько человек пострадали и находятся в больнице.

Власти региона пообещали материальную поддержку семьям жертв этой аварии.