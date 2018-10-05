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12:30, 05 октября 2018

Один из летчиков пострадал при катапультировании с военного самолета МиГ-29

Эта машина сегодня разбилась в Подмосковье. О причинах катастрофы информация пока поступает противоречивая. По одним данным, возникли неполадки в системе управления, по другим – загорелся двигатель.

Самолет упал недалеко от Егорьевска. Как сообщается, пилоты смогли увести машину от жилых районов. Никто не пострадал.

Комментарии

13

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traxau_okurka 05 октября 2018 | 12:32

Портянки и ватники, вопрос к вам, осталась ли в России еще хоть одна сфера, которую не угробил калик-казнокрад?

Или сейчас в очередном позоре и провале путинской авиации снова Израиль виноват? Навальный? Пятая колонна? Геи? Бриты? Меркель? Обама? Бандеровцы? Кого пригожин вам приказал еще обвинять согласно методичке?

michael_c 05 октября 2018 | 12:39

Пилоты узнал о командировке в Сирию ?!

alexisgross_082018 05 октября 2018 | 12:40

traxau_okurka: Ну можно тебе написать о очень странных и непонятных назначениях в Объединенной авиастроительной корпорации. Можно написать о вопросах постоянно затягивающихся сроках модернизации МиГ-29 и почему МиГ-31 летающий примус. Вот только к сегодняшнему летному происшествию это не имеет отношения

johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:41

alexisgross_082018: а ЧТО имеет? у Вас какой-то инсайд на руках??? - Излагайте!!!!

traxau_okurka 05 октября 2018 | 12:51

johnbmw: Ну разве он признается, что фюрер сотоварищи украли из авиации миллиарды и это сказывается на качестве?

sensei54 05 октября 2018 | 12:54

alexisgross_082018: Вот именно, не имеет отношения.
Ведь это броневик Народной милиции Китая. С Госсовета КНР и спрос.

belovnikita 05 октября 2018 | 12:34

Ну и хорошо, теперь не поедет этот "страдалец" в сририю детишек убивать

johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:35

Ну хоть увели машину от жилых районов - Молодцы!

sam2018 05 октября 2018 | 12:37

Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400 !
Слава России !
-Герою Слава !

johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:39

sam2018: мммм ... кто у нас Герой?????

ostapba 05 октября 2018 | 12:44

Никто не пострадал??
Но один летчик пострадал??
Похоже что пострадал материально.
Будет летать теперь бесплатно в счет погашения ущерба.
Или в Лугандонию с Сирией за двойную зарплату.
Чтоб выжить даже.

demosua 05 октября 2018 | 13:00

меня всегда удивляла формулировка - "пострадал". Ранен? Травмирован? А страдают и его родственники, близкие тоже...

sergo_25_26 05 октября 2018 | 13:07

Такой современный и новый самолет. ВАХ-ВАХ-ВАХ. Сколько себя помню русские лётчики еще со 2 мировой всегда отводят самолеты от жилых районов. Какие миролюбивые и смелые лётчики.

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