Один из летчиков пострадал при катапультировании с военного самолета МиГ-29
Эта машина сегодня разбилась в Подмосковье. О причинах катастрофы информация пока поступает противоречивая. По одним данным, возникли неполадки в системе управления, по другим – загорелся двигатель.
Самолет упал недалеко от Егорьевска. Как сообщается, пилоты смогли увести машину от жилых районов. Никто не пострадал.
Комментарии13
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traxau_okurka 05 октября 2018 | 12:32
Портянки и ватники, вопрос к вам, осталась ли в России еще хоть одна сфера, которую не угробил калик-казнокрад?
Или сейчас в очередном позоре и провале путинской авиации снова Израиль виноват? Навальный? Пятая колонна? Геи? Бриты? Меркель? Обама? Бандеровцы? Кого пригожин вам приказал еще обвинять согласно методичке?
michael_c 05 октября 2018 | 12:39
Пилоты узнал о командировке в Сирию ?!
alexisgross_082018 05 октября 2018 | 12:40
traxau_okurka: Ну можно тебе написать о очень странных и непонятных назначениях в Объединенной авиастроительной корпорации. Можно написать о вопросах постоянно затягивающихся сроках модернизации МиГ-29 и почему МиГ-31 летающий примус. Вот только к сегодняшнему летному происшествию это не имеет отношения
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:41
alexisgross_082018: а ЧТО имеет? у Вас какой-то инсайд на руках??? - Излагайте!!!!
traxau_okurka 05 октября 2018 | 12:51
johnbmw: Ну разве он признается, что фюрер сотоварищи украли из авиации миллиарды и это сказывается на качестве?
sensei54 05 октября 2018 | 12:54
alexisgross_082018: Вот именно, не имеет отношения.
Ведь это броневик Народной милиции Китая. С Госсовета КНР и спрос.
belovnikita 05 октября 2018 | 12:34
Ну и хорошо, теперь не поедет этот "страдалец" в сририю детишек убивать
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:35
Ну хоть увели машину от жилых районов - Молодцы!
sam2018 05 октября 2018 | 12:37
Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400 !
Слава России !
-Герою Слава !
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:39
sam2018: мммм ... кто у нас Герой?????
ostapba 05 октября 2018 | 12:44
Никто не пострадал??
Но один летчик пострадал??
Похоже что пострадал материально.
Будет летать теперь бесплатно в счет погашения ущерба.
Или в Лугандонию с Сирией за двойную зарплату.
Чтоб выжить даже.
demosua 05 октября 2018 | 13:00
меня всегда удивляла формулировка - "пострадал". Ранен? Травмирован? А страдают и его родственники, близкие тоже...
sergo_25_26 05 октября 2018 | 13:07
Такой современный и новый самолет. ВАХ-ВАХ-ВАХ. Сколько себя помню русские лётчики еще со 2 мировой всегда отводят самолеты от жилых районов. Какие миролюбивые и смелые лётчики.