Один из летчиков пострадал при катапультировании с военного самолета МиГ-29

Эта машина сегодня разбилась в Подмосковье. О причинах катастрофы информация пока поступает противоречивая. По одним данным, возникли неполадки в системе управления, по другим – загорелся двигатель.

Самолет упал недалеко от Егорьевска. Как сообщается, пилоты смогли увести машину от жилых районов. Никто не пострадал.