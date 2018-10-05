Украинский режиссер Олег Сенцов в российской колонии строгого режима прекратил многомесячную голодовку. Об этом сегодня сообщили в тюремном ведомстве. В интервью «Эху» замдиректора ФСИН Валерий Максименко сказал, что теперь врачам предстоит много работать, чтобы привести состояние заключенного к норме.

Адвокаты и родные Олега Сенцова пока не прокомментировали сообщения о прекращении голодовки. Режиссер, напомню, добивался освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных.