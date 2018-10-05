Украинский режиссер Олег Сенцов в российской колонии строгого режима прекратил многомесячную голодовку
Украинский режиссер Олег Сенцов в российской колонии строгого режима прекратил многомесячную голодовку. Об этом сегодня сообщили в тюремном ведомстве. В интервью «Эху» замдиректора ФСИН Валерий Максименко сказал, что теперь врачам предстоит много работать, чтобы привести состояние заключенного к норме.
Адвокаты и родные Олега Сенцова пока не прокомментировали сообщения о прекращении голодовки. Режиссер, напомню, добивался освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных.
Комментарии8
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banderobab 05 октября 2018 | 12:43
Друзья, мне тяжело дышать,
Последний час настал...
Проклятый яблочный пирог!
Меня он доконал.
Я слишком много съел сардин
И заварных колец...
Пусть этот маленький банан
Мне подсластит конец.
Увы, недолго не земле мне остаётся жить!...
Друзья, салату-оливье нельзя ли подложить?
Не плачьте, милые мои,
Тут слёзы не нужны!...
Вот разве пудинга кусок
И ломтик ветчины...
Прощайте! Свет в очах погас,
И жизни срок истёк.
Эх, напоследок бы сейчас поесть ещё разок!...
/С..Миллиган/
protoukrop 05 октября 2018 | 12:45
На 145-й день Сенцов наконец завершил свою "голодовку". Какой из этого можно сделать вывод - теперь мы точно знаем, что Сенцов не смотря на русскую фамилию, настоящий хохол.
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 12:45
До "режиссёра" наконец-то дошло, что его представление с "голодовкой" уже очень смешно..
sbk 05 октября 2018 | 12:54
abu_vgrobu: Кому смешно-то? Повеселись хотя бы неделю, расскажешь, как это забавно.
dorin1987 05 октября 2018 | 12:51
/Адвокаты и родные Олега Сенцова пока не прокомментировали сообщения о прекращении голодовки./ - Зная ублюдочный юмор шоблы режима царька РФ не исключен ни один из вариантов...
parasuk_ 05 октября 2018 | 13:00
В глазах либерашек сенцов стал предателем :)
glotov 05 октября 2018 | 13:01
Теперь либо варежки шить, либо подавать прошение о помиловании.
demosua 05 октября 2018 | 13:03
Интересно, по мнению замдиректора фсин, его норма и норма заключенного сильно отличаются? В смысле здоровья...