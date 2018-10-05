Правозащитники из Конго и Ирака стали лауреатами Нобелевской премии мира
Об этом объявлено полчаса назад. Таким образом, отмечены усилия Дени Муквеги и Нади Мурад по борьбе с сексуальным насилием.
В решении Нобелевского комитета подчеркивается, что эта проблема имеет особую актуальность в зонах вооруженных конфликтов.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
good_sky 05 октября 2018 | 12:36
Нас рать!
norgemann 05 октября 2018 | 12:40
Больные на голову с этим сексуальным насилием. В ту же тему что и METOO.
stebinmaku 05 октября 2018 | 12:47
Притянули за уши "сексуальное насилие" к Войне и Миру.
Из предыдущей новости на эту тему: «за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов».
- - - - -
Война. Ведут полки на бойню секса палководцы-командиры, И вот сошлись они, гремя мудями, с дрынами наперевес, насилуя друг друга во все дыры..
abu_vgrobu 05 октября 2018 | 12:49
А Сенцову-то что, не дали ? Ай-яй-яй.. Там же любят клоунов-то.. А так за него вся наша рукопожатная стайка топила..
motooppic 05 октября 2018 | 13:05
Всякую срань награждают. Притом срань реальную, вылезшую из своих пор и орущую непонятно о чем. Муд*ки, а не номинаты!