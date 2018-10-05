Правозащитники из Конго и Ирака стали лауреатами Нобелевской премии мира

Об этом объявлено полчаса назад. Таким образом, отмечены усилия Дени Муквеги и Нади Мурад по борьбе с сексуальным насилием.

В решении Нобелевского комитета подчеркивается, что эта проблема имеет особую актуальность в зонах вооруженных конфликтов.