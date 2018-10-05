Нобелевская премия мира присуждена Дени Муквеге и Наде Мурад за борьбу против сексуального насилия

Нобелевская премия мира 2018 года присуждена хирургу Дени Муквеге и правозащитнице Наде Мурад «за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов». Об этом объявил во вторник Норвежский нобелевский комитет, передает ТАСС.

В перечне обладателей Нобелевской премии мира среди имен с бесспорным авторитетом есть и те, чьи заслуги вызывали ожесточенные споры, политическую критику и даже упреки в том, что реальные достижения получившего награду – сомнительны. В 1994 году глава Организации освобождения Палестины Ясир Арафат получил премию мира наряду с премьером Израиля Ицхаком Рабином и главой израильского МИДа Шимоном Пересом. Гневных откликов, и не только в Израиле, было не счесть. Спорным считают и награждение Нобелевской премией мира в 1973 году госсекретаря США Киссинджера «за достижение соглашения о прекращении огня в войне во Вьетнаме». На пике дебатов о всемирном потеплении в 2007 году премию получил бывший вице-президент США Альберт Гор. Многие отмечали – в этом есть политический подтекст и ничего общего с идеей Нобеля о «братстве между нациями» решение не имеет. Спустя пару лет, в 2009-м, пришедший в «Белый дом» Барак Обама получил премию мира за «создание нового климата в международной политике». Говорили об «авансе» новому президенту, однако ряд военных операций администрации Обамы всякий раз оставлял вопросы. Некоторые называют спорной и премию советского лидера Михаила Горбачева. Осенью 1990-го автора «политики гласности» наградили с формулировкой «за ведущую роль в мирном процессе».

Нобелевскую премию мира вручают с 1901 года. В прошлом году обладателем престижной награды стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия.