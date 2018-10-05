Нобелевская премия мира присуждена Дени Муквеге и Наде Мурад за борьбу против сексуального насилия
Нобелевская премия мира 2018 года присуждена хирургу Дени Муквеге и правозащитнице Наде Мурад «за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов». Об этом объявил во вторник Норвежский нобелевский комитет, передает ТАСС.
В перечне обладателей Нобелевской премии мира среди имен с бесспорным авторитетом есть и те, чьи заслуги вызывали ожесточенные споры, политическую критику и даже упреки в том, что реальные достижения получившего награду – сомнительны. В 1994 году глава Организации освобождения Палестины Ясир Арафат получил премию мира наряду с премьером Израиля Ицхаком Рабином и главой израильского МИДа Шимоном Пересом. Гневных откликов, и не только в Израиле, было не счесть. Спорным считают и награждение Нобелевской премией мира в 1973 году госсекретаря США Киссинджера «за достижение соглашения о прекращении огня в войне во Вьетнаме». На пике дебатов о всемирном потеплении в 2007 году премию получил бывший вице-президент США Альберт Гор. Многие отмечали – в этом есть политический подтекст и ничего общего с идеей Нобеля о «братстве между нациями» решение не имеет. Спустя пару лет, в 2009-м, пришедший в «Белый дом» Барак Обама получил премию мира за «создание нового климата в международной политике». Говорили об «авансе» новому президенту, однако ряд военных операций администрации Обамы всякий раз оставлял вопросы. Некоторые называют спорной и премию советского лидера Михаила Горбачева. Осенью 1990-го автора «политики гласности» наградили с формулировкой «за ведущую роль в мирном процессе».
Нобелевскую премию мира вручают с 1901 года. В прошлом году обладателем престижной награды стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия.
Комментарии10
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motooppic 05 октября 2018 | 12:11
всякой шнягне за пустозвонство эту премию присуждают. Скоро вообще из за таких уродов по талонам или по предварительному разрешению будем баб пердолить. Маразматики....
alexisgross_082018 05 октября 2018 | 12:19
motooppic: В данном, конкретном случае все по делу. Осталось только Пукину подкинуть Нобеля по литературе - за неоценимый вклад в дело развития жанра "Политическое гопничество". Но к этим двум это не имеет отношения
captainobvious 05 октября 2018 | 12:16
при всей моей, мягко говоря, нелюбви к Горбачеву, должен признать, что из всех перечисленных в тексте сомнительных персонажей он, пожалуй, свою премию как раз таки заслужил... правда, не перед нами, россиянами, а перед Западом, но заслужил.
student_ru_ru 05 октября 2018 | 12:22
captainobvious: А чего стоит та страна и тот народ, которые рассыпаются от прихотей одного человека? А потом десятилетиями проклинают его же, причём не в старых косяках, а в новых и допущенных новым руководством?
nersesov 05 октября 2018 | 12:16
А как же Новая Газета?? Опять оставили их без премии, на которую они уже столько лет рассчитывают ?
andre_klimov 05 октября 2018 | 12:21
На мой взгляд - к лучшему. Для того же Трампа было бы несправедливым оказаться в компании террориста Арафата и разрушителя Америки Обамы. Были лауреаты достойные, но были - и отстойные. Поэтому сама Премия Мира - сомнительная награда.
idruker 05 октября 2018 | 12:38
andre_klimov: Да там последние лет 20-30 приличные физиономии встречаются так же редко, как свинья среди апельсинов. Или какой то высокопоставленный проходимец с угодными взглядами, то какая нибудь организация за работу, которая она и так обязана выполнять, то какой нибудь "кампании". Про людоедов, террористов, авансом и пр - можно не перечислять, у сотрудников нобелевского комитета мира такая богатая фантазия, что в будущем вполне могут присудить премию закону гравитации, без которого человечество не могло бы состояться и улетело бы в безвоздушное пространство
nina51 05 октября 2018 | 12:28
И тут Исраэль в пролете )))
vlabumur 05 октября 2018 | 12:32
Надя Мурад Баси Таха — езидка родом из деревни Кочо на севере Ирака (Иракский Курдистан). В августе 2014 г. боевики ИГ расстреляли жителей её деревни, а её вместе с другими женщинами забрали в рабство.
Родина езидов - Месопотамия. По преданию, древние езиды обладали даром ясновидения и могли предсказывать катастрофы и катаклизмы.
kazlevich1949 05 октября 2018 | 12:47
Английские шпионы и враги народа" СССР 37 года в суперсимметрии с годами, с развалом СССР трансформировались в 2018 году уже для всей Цивилизации в "агентов ГРУ и сексуальных охальников"? После развала СССР в России как бы военный завод не переводили на рельсы производства гражданской продукции, а всё равно пулемёт получался на выходе... и в Цивилизации после развала СССР от "английских шпионов и его врагов народа" далеко не ушли - заразное и это "это" что ли? Расстрельная статья и Нобелевская премия, как два друга: хрен да подпруга?