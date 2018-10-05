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12:00, 05 октября 2018

В Коломенском районе Подмосковья разбился истребитель МиГ-29

На его борту находились два пилота, они успешно катапультировались. Источники в силовых структурах сообщили агентствам, что военный самолет упал вне населенных пунктов. На земле жертв и разрушений нет. На место уже прибыли сотрудники чрезвычайных служб.

Разбившийся самолет принадлежал Летному институту имени Громова. О причинах катастрофы МиГ-29 пока ничего неизвестно.

Комментарии

29

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johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:01

какой израильский самолёт на этот раз нашим мигом прикрывался???

gs1112 05 октября 2018 | 12:13

"Меня опять терзают смутные сомнения." что так российских летунов обучают пользоваться катапультой.

ringo77_1 05 октября 2018 | 12:26

gs1112: Хто не скаче, той москаль...
Перевожу: кто радуется, тот хохол.

vilingrad 05 октября 2018 | 12:43

ringo77_1: или сирийцы, или евреи, или Боширов был за штурвалом:(

ringo77_1 05 октября 2018 | 12:22

johnbmw: Жека, ты уже опустился ниже плинтуса, радуешься катастрофам.
Маленькая беда, а русофобу приятно...

johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:25

ringo77_1: видеть то чего НЕТ - это ваша Особенность?????

ringo77_1 05 октября 2018 | 12:29

johnbmw: Почему же нет? Разве ты не рад? Или это у тебя такая скрытая форма печали - "птичкопад продолжается(с)СЗЧ"...

johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:31

ringo77_1: констатация ПРИСКОРБНОГО Факта о состоянии дел в нашей армии/авиации

ringo77_1 05 октября 2018 | 12:35

johnbmw: Я хочу тебя успокоить, Евгений, дела в нашей армии/авиации сейчас хороши как никогда. А самолеты падают везде. Вот недавно F-35B упал...

johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:36

ringo77_1: дела в нашей армии/авиации сейчас хороши как никогда / - за Базар отвечаешь????
а в нашем ГРУ?????

ringo77_1 05 октября 2018 | 12:43

johnbmw: Отвечаю ЕБ, отвечаю. А ГРУ у нас нету кстати... Удивлен? Значит ты не наш перец, не российский, мимикрируешь...
У нас сегодня есть СВР. Служба внешней разведки. И в ней нет ни Петрова, ни Баширова, ни Васечкина. И там все в порядке, даже лучше чем в армии/авиации...

johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:48

ringo77_1: БРЕДИТЬ изволите???? ;-)))))))))))))))

passerby36 05 октября 2018 | 12:46

johnbmw: мудель, ГРУ не существует уже 8 лет.

johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:50

passerby36: ну да ... в отличии от ГРУшников :-))))))))))))))))))))))))

passerby36 05 октября 2018 | 12:46

johnbmw: мудель, ГРУ не существует уже 8 лет.

vilingrad 05 октября 2018 | 12:46

ringo77_1: дела в нашей армии/авиации сейчас хороши как никогда"
А в РФ в целом- голая срамная попа...
Собственно, а что хорошего в стаде недоучек, с ржавым старьем наперевес? А во главе полководец в штатском, который, чтобы заснуть, считает, сколько раз вывел войска из Сирии:)

romka4488 05 октября 2018 | 12:45

johnbmw: тогда прискорбные факты о состоянии всех армий мира.везде падают самолеты

johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:48

romka4488: сравнительная статистика у вас на руках?????

johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:02

птичкопад продолжается(с)СЗЧ

johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:02

johnbmw: ... хоть на земле никто не пострадал ...

(комментарий скрыт)

kottigr1 05 октября 2018 | 12:08

johnbmw: Снова Израиль виноват ?

mikhail_spb_ 05 октября 2018 | 12:04


Может, случайно пальнули из "бука" или из с-200?

johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:04

mikhail_spb_: из Латакии?????

stopkran1969 05 октября 2018 | 12:16

Ещё один не дождался пенсии, так от старости и рассыпался

belovnikita 05 октября 2018 | 12:27

А чего это они катапультировались? Какие то нацпредатели, не хотят подохнуть за нацфюрерка!

alexisgross_082018 05 октября 2018 | 12:32

А где тут местные любители считать потери ВВС США ? А где их антагонисты из отряда демшизанутых ?
По мне все живы и не совсем здоровы и зашибись ребяты. Да и стон про ковровые бомбардировки в Сирии можете сразу засунуть в жопу, в прочем как и визг про успехи ВКС РФ ;))

ostapba 05 октября 2018 | 12:33

Задорнов говорил в схожих случаях про воздух, в котором рожденный ползает.
Даже..

vladimir_na_echo 05 октября 2018 | 12:55

Читаю я местных комментаторов - "либералов" и думаю: ребята, вы моральные уроды? (((

y3emen1 05 октября 2018 | 13:04

ну и на фига нам эти самолёты, когда у нас танков до фига

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