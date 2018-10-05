В Коломенском районе Подмосковья разбился истребитель МиГ-29
На его борту находились два пилота, они успешно катапультировались. Источники в силовых структурах сообщили агентствам, что военный самолет упал вне населенных пунктов. На земле жертв и разрушений нет. На место уже прибыли сотрудники чрезвычайных служб.
Разбившийся самолет принадлежал Летному институту имени Громова. О причинах катастрофы МиГ-29 пока ничего неизвестно.
Комментарии29
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johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:01
какой израильский самолёт на этот раз нашим мигом прикрывался???
gs1112 05 октября 2018 | 12:13
"Меня опять терзают смутные сомнения." что так российских летунов обучают пользоваться катапультой.
ringo77_1 05 октября 2018 | 12:26
gs1112: Хто не скаче, той москаль...
Перевожу: кто радуется, тот хохол.
vilingrad 05 октября 2018 | 12:43
ringo77_1: или сирийцы, или евреи, или Боширов был за штурвалом:(
ringo77_1 05 октября 2018 | 12:22
johnbmw: Жека, ты уже опустился ниже плинтуса, радуешься катастрофам.
Маленькая беда, а русофобу приятно...
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:25
ringo77_1: видеть то чего НЕТ - это ваша Особенность?????
ringo77_1 05 октября 2018 | 12:29
johnbmw: Почему же нет? Разве ты не рад? Или это у тебя такая скрытая форма печали - "птичкопад продолжается(с)СЗЧ"...
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:31
ringo77_1: констатация ПРИСКОРБНОГО Факта о состоянии дел в нашей армии/авиации
ringo77_1 05 октября 2018 | 12:35
johnbmw: Я хочу тебя успокоить, Евгений, дела в нашей армии/авиации сейчас хороши как никогда. А самолеты падают везде. Вот недавно F-35B упал...
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:36
ringo77_1: дела в нашей армии/авиации сейчас хороши как никогда / - за Базар отвечаешь????
а в нашем ГРУ?????
ringo77_1 05 октября 2018 | 12:43
johnbmw: Отвечаю ЕБ, отвечаю. А ГРУ у нас нету кстати... Удивлен? Значит ты не наш перец, не российский, мимикрируешь...
У нас сегодня есть СВР. Служба внешней разведки. И в ней нет ни Петрова, ни Баширова, ни Васечкина. И там все в порядке, даже лучше чем в армии/авиации...
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:48
ringo77_1: БРЕДИТЬ изволите???? ;-)))))))))))))))
passerby36 05 октября 2018 | 12:46
johnbmw: мудель, ГРУ не существует уже 8 лет.
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:50
passerby36: ну да ... в отличии от ГРУшников :-))))))))))))))))))))))))
passerby36 05 октября 2018 | 12:46
johnbmw: мудель, ГРУ не существует уже 8 лет.
vilingrad 05 октября 2018 | 12:46
ringo77_1: дела в нашей армии/авиации сейчас хороши как никогда"
А в РФ в целом- голая срамная попа...
Собственно, а что хорошего в стаде недоучек, с ржавым старьем наперевес? А во главе полководец в штатском, который, чтобы заснуть, считает, сколько раз вывел войска из Сирии:)
romka4488 05 октября 2018 | 12:45
johnbmw: тогда прискорбные факты о состоянии всех армий мира.везде падают самолеты
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:48
romka4488: сравнительная статистика у вас на руках?????
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:02
птичкопад продолжается(с)СЗЧ
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:02
johnbmw: ... хоть на земле никто не пострадал ...
kottigr1 05 октября 2018 | 12:08
johnbmw: Снова Израиль виноват ?
mikhail_spb_ 05 октября 2018 | 12:04
Может, случайно пальнули из "бука" или из с-200?
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 12:04
mikhail_spb_: из Латакии?????
stopkran1969 05 октября 2018 | 12:16
Ещё один не дождался пенсии, так от старости и рассыпался
belovnikita 05 октября 2018 | 12:27
А чего это они катапультировались? Какие то нацпредатели, не хотят подохнуть за нацфюрерка!
alexisgross_082018 05 октября 2018 | 12:32
А где тут местные любители считать потери ВВС США ? А где их антагонисты из отряда демшизанутых ?
По мне все живы и не совсем здоровы и зашибись ребяты. Да и стон про ковровые бомбардировки в Сирии можете сразу засунуть в жопу, в прочем как и визг про успехи ВКС РФ ;))
ostapba 05 октября 2018 | 12:33
Задорнов говорил в схожих случаях про воздух, в котором рожденный ползает.
Даже..
vladimir_na_echo 05 октября 2018 | 12:55
Читаю я местных комментаторов - "либералов" и думаю: ребята, вы моральные уроды? (((
y3emen1 05 октября 2018 | 13:04
ну и на фига нам эти самолёты, когда у нас танков до фига