В Коломенском районе Подмосковья разбился истребитель МиГ-29

На его борту находились два пилота, они успешно катапультировались. Источники в силовых структурах сообщили агентствам, что военный самолет упал вне населенных пунктов. На земле жертв и разрушений нет. На место уже прибыли сотрудники чрезвычайных служб.

Разбившийся самолет принадлежал Летному институту имени Громова. О причинах катастрофы МиГ-29 пока ничего неизвестно.