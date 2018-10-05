Заместитель директора ФСИН подтвердил, что Олег Сенцов подписал документ о прекращении голодовки
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» подтвердил, что осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов подписал документ о прекращении голодовки.
Как считает заместитель директора ФСИН, осужденный принял правильное решение.
По его словам, оно было принято до прихода в колонию адвокатов и О.Сенцов проинформирует их о нем.
В.Максименко отметил, что вероятно в ближайший час адвокат Дмитрий Динзе подтвердит решение своего подзащитного.
Он также рассказал, что О.Сенцову предстоит выход из голодовки под контролем «лучших врачей-диетологов Москвы», которые разработали для этого специальную программу.
Напомним, что в начале мая 2014 года украинский режиссер Олег Сенцов был задержан ФСБ по подозрению в терроризме. В спецслужбе утверждают, что он является членом националистического «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). В самой организации эта информация была опровергнута. Впоследствии адвокаты О.Сенцова даже представили справку с подписью лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша, подтверждающую это.
25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил О.Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он участвовал в поджоге офисов общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России» в Севастополе. О.Сенцов свою вину не признает.
14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить «всех украинских политзаключенных», которые находятся в России.
Сегодня стало известно, что О.Сенцов прекратил голодовку, длившуюся 145 дней.
Комментарии23
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neyexo 05 октября 2018 | 12:01
К обмену готовят?
Бывало, рабов продавали на живой вес
jjuddgge_ddrredd 05 октября 2018 | 12:04
Как жаль, что "голодовка" прекращена. Можно было бы поставить Мировой Рекорд и попасть в Книгу Рекордов Гинесса, проголодав 200 дней, например.
"Голодовка" Сенцова очень похожа на "голодовку" Савченко, во время которой она потолстела.
И что, теперь никакого обмена нэ будэ? И у Меня вопрос - таки он Сенцов или Каплан? Или он такой же Сенцов, как Вальцман, который Порошенко?
А у Меня был План насчёт Сенцова. Вот он.
Ещё бы парочку таких, как Сенцов осудить лет на 25 - что бы всегда иметь материал для обмена.
Помните, был такой фрик Мальцев? С утра до вечера критиковал Путю.
Его целью была эмиграция, стать эмигрантом, получить полит. убежище и жить на гранты полит. беженца. Чего этот проныра и достиг. Попользовав демшизу по полной программе.
Теперь забыл и про Путина и Россию и спокойно получает пособие в другой стране.
Или, помню, была дамочка, яростная оппозиционерка. Рыбаченко кажется её фамилия. Получила статус полит. беженца и пособие - и забыла про Россию и Путина НАВСЕГДа. Ни строчки протестной. от неё уже несколько лет нет.
А вот не надо было их выпускать - ни Рыбаченко, ни Мальцева. Обвинить в терроризме и всегда иметь материал для обмена под рукой.
Американцы предъявили же липовые обвинения и Ярошенко, и Буту и этой несчастной активной дурочке Бутиной. И России давно пора также действовать. По правилам Игры, установленной американцами - игра без всяких правил.
Хе-хе.
kottigr1 05 октября 2018 | 12:06
neyexo: В ГУЛАГе и не таких ломали.. Даже Берия, плача, признался что был агентом всех разведок, а по ночам травил колодцы..
echo_shar 05 октября 2018 | 12:37
kottigr1: neyexo:
Сенцов лично организовывал, собирал и лично возил деньги на Донбасс рогульским нацикам, убивающим местных жителей.
По иронии судьбы, помимо срока в тюрьме, Сенцов сам себя наказал пыткой голода за свои преступления перед народом Донбасса! ))))
kottigr1 05 октября 2018 | 12:45
echo_shar: Молодец Сенцов. Помогал в борьбе против пророссийских фашистов.
С территорий бандитских анклавов РФ-ии на украинском Донбассе в виде ЛНР/ДНР через линию фронта, согласно данных гуманитарной миссии ООН и украинских соцведомств, уже сбежало на мирные территории Украины около 1 700 000 жителей, а это между прочим 70% от всего населения проживавшего там до нападения войск МО РФ на Украину.. Остались в этой Новоотбросии лишь бедолаги у которых нет средств сбежать оттуда, местные ханыги и наркоманы бегающие за 15 тыс. рублей в месяц наемниками у МО РФ и собственно говоря и сами российские наёмники Путина вперемешку с регулярными частями МО РФ..
kottigr1 05 октября 2018 | 12:06
neyexo: В ГУЛАГе и не таких ломали.. Даже Берия, плача, признался что был агентом всех разведок, а по ночам травил колодцы..
good_sky 05 октября 2018 | 12:28
Ещё немного, считали либерал-бандеровцы и будет перемога
Но беда подкралась с зада и вместо перемоги, зрада!
danko1 05 октября 2018 | 12:03
Правильно.
Путин под давлением решений не принимает.
Он хладнокровно отдаёт приказы травить сотни людей смертельным газом и расстреливать детей, чтобы его самолюбие не пострадало от переговоров с террористами.
Лучше дождаться решения ЕСПЧ, который полностью оправдает Сенцова из-за отсутствия состава преступления и признает наглую фальсификацию уголовного дела.
banderobab 05 октября 2018 | 12:04
danko1: ___ ПУК ##### ;)))))))
jjuddgge_ddrredd 05 октября 2018 | 12:06
danko1: Бабуля из Жмеринки, не темни.
Отвечай прямо -цэ зрада або пэрэмога?
)))
rus095 05 октября 2018 | 12:17
danko1: вы идиот? Сенцов сидит за терроризм,при чем тут ЕСПЧ ? Да и решения ЕСПЧ теперь для России не указ. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П.
dorin1987 05 октября 2018 | 12:27
_: /Сенцов сидит за терроризм/ - Сенцов сидит за мыслепреступление, т.к. Вы и ваша "мамаша" - ровно такие же террористы, ан нет - не сидите в тюрячках чужих стран.
echo_shar 05 октября 2018 | 12:41
dorin1987:
На Сенцова, как на организатора терактов дали показания двое его подельников.
Каким образом судья не должен учитывать эти показания??
dorin1987 05 октября 2018 | 12:48
_: /дали показания/ - И все? 22 года лагерей за т.н. "терроризм" - на основании слов двух клоунов?
/Каким образом судья не должен / - Просто же. Без вещественных доказательств их слов - просто плюнуть и растереть балабольство кловунов.
protoukrop 05 октября 2018 | 12:42
rus095: Хитрожо..й хохол Сенцов - враг России, но неисполнение решений ЕСПЧ ни к чему хорошему россиян не приведет. Учитывая произвол в наших судах, любому из россиян, может понадобиться правосудие ЕСПЧ, в том числе тем кто сейчас при власти.
boroda_ 05 октября 2018 | 12:24
danko1: Он хладнокровно отдаёт приказы травить сотни людей смертельным газом и расстреливать детей, чтобы его самолюбие не пострадало от переговоров с террористами.
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"Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите" (с). Кроме того, ЕСПЧ не занимается рассмотрением дел по существу и переоценкой доказательств, поэтому не может прекращать дел за отсутствие5м состава или события преступления, а равно по иным основаниям, предусмотренным ст. 24 Уголовно-проссуального кодекса Российской Федерации. Реглмаент ЕСПЧ, равно как и Конвенция о защите прав и свобод человека от 1950 года не дают Европейскому суду по правам человека полномочий на прекращение уголовных дел. Матчасть подучите.
boroda_ 05 октября 2018 | 12:31
boroda_: Такое впечатление, что вам лишь бы забросить дерьмо на вентилятор, а вопрос обоснованности выплеснутого вас никак не волнует. И еще: неужели вы "безвозмедно, то есть даром" (с), сидите тут непрерывно днями и ночами за некую идею? На мой взгляд такие времена давно прошли и такие идейные давно кончились. Так что, highly likely (весьма вероятно - англ.) вы тут за денюжку дерьмо льёте.
rus095 05 октября 2018 | 12:07
Чудо великое у либерастов случилось- Сенцов за более чем 150 дневную голодовку умудрился увеличить свой вес аж на 4 кг!!! Недорежиссер и недотеррорист как оказалось слаб в конеках- как и все либерасты. А как же вопли эховской публики о том что Сенцов пойдет до самого конца, что только смерть может остановить этого "отважного человека"? Сдулся, как дырявый мячик этот укроп. Зато сколько было пиара! Да вот только весь пар ушел в свисток.
noxepy_88 05 октября 2018 | 12:11
Завербовали, демоны! Будет теперь одним агентом Путина больше. Выпустят горемыку, сейчас побежит на Украину, Раду из минометов расстреливать))))))
vargor 05 октября 2018 | 12:20
Повторяется история с Савченко. Стоит только Сенцову сказать слово против русофобов беснующихся в его защиту и его заклеймят как Савченко и посадят в украинскую тюрьму.
noxepy_88 05 октября 2018 | 12:24
vargor: Абсолютли.
vladimir1_57 05 октября 2018 | 12:15
Сало вовремя не подвезли
alexey_x 05 октября 2018 | 12:19
Не получит хохол орден святой Надии, мало голодал.