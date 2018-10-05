Заместитель директора ФСИН подтвердил, что Олег Сенцов подписал документ о прекращении голодовки

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» подтвердил, что осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов подписал документ о прекращении голодовки.

Как считает заместитель директора ФСИН, осужденный принял правильное решение.

По его словам, оно было принято до прихода в колонию адвокатов и О.Сенцов проинформирует их о нем.

В.Максименко отметил, что вероятно в ближайший час адвокат Дмитрий Динзе подтвердит решение своего подзащитного.

Он также рассказал, что О.Сенцову предстоит выход из голодовки под контролем «лучших врачей-диетологов Москвы», которые разработали для этого специальную программу.

Напомним, что в начале мая 2014 года украинский режиссер Олег Сенцов был задержан ФСБ по подозрению в терроризме. В спецслужбе утверждают, что он является членом националистического «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). В самой организации эта информация была опровергнута. Впоследствии адвокаты О.Сенцова даже представили справку с подписью лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша, подтверждающую это.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил О.Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он участвовал в поджоге офисов общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России» в Севастополе. О.Сенцов свою вину не признает.

14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить «всех украинских политзаключенных», которые находятся в России.

Сегодня стало известно, что О.Сенцов прекратил голодовку, длившуюся 145 дней.