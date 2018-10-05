Истребитель МиГ-29 разбился в Коломенском районе Московской области, пилоты успели катапультироваться, сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

«Из-за технической неисправности, возникшей во время полета, машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались, самолет упал в Коломенском районе. Пилоты выжили», — сказал источник.

Самолет вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском.