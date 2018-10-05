Истребитель МиГ-29 разбился в Коломенском районе Московской области
Истребитель МиГ-29 разбился в Коломенском районе Московской области, пилоты успели катапультироваться, сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.
«Из-за технической неисправности, возникшей во время полета, машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались, самолет упал в Коломенском районе. Пилоты выжили», — сказал источник.
Самолет вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском.
Комментарии22
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gregor 05 октября 2018 | 11:39
Истребитель МиГ-29 разбился в Коломенском районе Московской области
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Главное пилоты живы .
ura_123 05 октября 2018 | 11:40
gregor: А был бы рядом С-200 или С-300...
taglit 05 октября 2018 | 11:43
ura_123: как там говорил гиркин - "птичкопад продолжается"?
ura_123 05 октября 2018 | 11:46
taglit: Так а тож)))
serge_moro 05 октября 2018 | 11:48
ura_123: Путин стареет и маразм приходит кнему намного раньше,чем к другим пожилым людям. Ведь,он 20 лет у безграничной власти . Он гребет лопатами бюджет страны все 20 лет. Маразм приходит к тиранам и диктаторам неожиданно,когда они егоне ждут. Путин стал соревноваться с Золотовым по дебилизму. Какиеперлы круче у Путина или Золотова ,пусть решают люди. Но, на дуэль Золотова клюнул не Навальный , а именно Путин,который решил показать,что он намного круче в словосочетаниях,чем его друг-генерал. Кремлевский блатняк ,расстворившись в маразме набирает обороты. И мы еще не раз услышим маразматические афоризмы от лидера воров и убийц России
gonduras_on_colima 05 октября 2018 | 11:49
Самая простая стратегия войны с воздушно-комическими - подождать несколько лет, ничего не предпринимая, и они банально самовыпилятся.
А будь на России палубной авиации как у амеров - всё бы давно завершилось.
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 11:51
gregor: на земле, Надеюсь!, тоже ...
don_ballon 05 октября 2018 | 12:05
gregor: Да. И если отмажутся от следствия, то смогут угробить ещё один-два МИГ-29.
kryimzdick 05 октября 2018 | 11:40
Опять?
gennady_77 05 октября 2018 | 11:43
небесный свод, бессердечная ты тварь
len56 05 октября 2018 | 11:46
А кто виноват? Как всегда?
Ждём выступление кандрашенкова....
evgeny_biolog 05 октября 2018 | 11:48
Истребитель для того и предназначен, чтобы истреблять не того, так другого ...
tag188 05 октября 2018 | 11:49
Чем меньше у России останется подобных игрушек, тем лучше будет всем, в первую очередь самой России.
piter_ug 05 октября 2018 | 11:49
Как-то до людей не сразу доходит, что железо тяжелее воздуха.
ymnik29 05 октября 2018 | 11:50
Шо опять Израиль виноват ?
neon001 05 октября 2018 | 11:59
ymnik29: проклятий нашептали, гады :)
neyexo 05 октября 2018 | 11:56
Они летают надо мной, прилетают в Дягилево из Жуковского и обратно, всегда любуемся.
А также Ту-95, 22, лебедь и др.
Бывает, что отказывает, сам не видел - но налетали надо мной тысячи часов
grazschdanin 05 октября 2018 | 12:01
-Истребитель рухнул
-Птичкопад в Рашке, руки из жопы, чем больше упадёт-тем лучше...
-Это в США. Истребитель 5 поколения.
-Ну бывает.
kazlevich1949 05 октября 2018 | 12:01
Дырочка в правом боку... от СОИ?
zollendorf 05 октября 2018 | 12:01
Как так? Без участия Израиля?
ymnikymnik 05 октября 2018 | 12:09
Мирное время теряем 2, 3 шт в месяц боевые самалет, вертолеты , а если во время войны ?
pilpelzaken 05 октября 2018 | 12:20
Печально, конечно... Утешает хотя бы то, что пилоты спаслись, тем более, что они - ЛИИёвские испытатели, очень ценный персонал. Не надо здесь изощряться в остроумии и желчегонном таланте. Такое происходило и происходит всегда, и во всех странах, занимающихся авиастроением. Ошибки и неудачи неизбежны, что бы не испытывалось: новые элементы авионики или узлов ЛА. Выводы, как правило, делаются. Гораздо хуже бывает, когда не выявленные дефекты переселяются в серийные машины.