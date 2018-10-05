Футбольный клуб Крылья Советов остался без тренера. Только что официально объявлено об отставке Андрея Тихонова. Сегодня он провел последнюю тренировку и попрощался с игроками. Сейчас в турнирной таблице самарский клуб занимает предпоследнее место.

По неофициальным данным, новым тренером Крыльев Советов станет сербский специалист Миодраг Божович.