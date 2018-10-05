Футбольный клуб Крылья Советов остался без тренера
Футбольный клуб Крылья Советов остался без тренера. Только что официально объявлено об отставке Андрея Тихонова. Сегодня он провел последнюю тренировку и попрощался с игроками. Сейчас в турнирной таблице самарский клуб занимает предпоследнее место.
По неофициальным данным, новым тренером Крыльев Советов станет сербский специалист Миодраг Божович.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sab171 05 октября 2018 | 11:57
Неблагодарная работа, в РФПЛ вывел, думали сразу чемпионами сделает?