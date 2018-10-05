Десятки, по другим данным, сотни жителей Ингушетии провели минувшую ночь на площади в центре столицы республики

Они не разошлись после вчерашней многочасовой акции протеста. Люди недовольны решением властей о передаче части территории соседней Чечне. Накануне местные силовики, за исключением охраны главы республики, не предпринимали силовых действий в отношении митингующих.

Как рассказывают очевидцы, сотрудники полиции и Росгвардии вместе с участниками акции, совместно молились на площади, жители приносили силовикам еду.