Имя лауреата Нобелевской премии мира будет объявлено сегодня. Традиционно на эту награду были выдвинуты сотни политических и общественных деятелей из разных стран мира, а также международные организации и отдельные структуры. Многие букмекеры считают, что высокие шансы на победу в этом году есть у лидеров Южной и Северной Кореи, а также США — в связи с попытками урегулирования многолетнего конфликта на полуострове.



Нобелевский комитет должен назвать имя лауреата на церемонии в Осло в полдень по московскому времени.