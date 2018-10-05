Имя лауреата Нобелевской премии мира будет объявлено сегодня
Имя лауреата Нобелевской премии мира будет объявлено сегодня. Традиционно на эту награду были выдвинуты сотни политических и общественных деятелей из разных стран мира, а также международные организации и отдельные структуры. Многие букмекеры считают, что высокие шансы на победу в этом году есть у лидеров Южной и Северной Кореи, а также США — в связи с попытками урегулирования многолетнего конфликта на полуострове.
Нобелевский комитет должен назвать имя лауреата на церемонии в Осло в полдень по московскому времени.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
venezianez49 05 октября 2018 | 11:43
Вот почему Сенцов голодовку отменил.
Наверное, хочет лично за своей премией поехать.
echo_shar 05 октября 2018 | 12:11
venezianez49:
Сенцов лично организовывал, собирал и лично возил деньги на Донбасс рогульским нацикам, убивающим местных жителей.
По иронии судьбы, помимо срока в тюрьме, Сенцов сам себя наказал пыткой голода за свои преступления перед народом Донбасса! ))))
pro_hanov 05 октября 2018 | 11:50
Дайте уже Премию Мира Путину, изверги! Сколько можно над народом России издеваться! Пусть потом улетит на орбиту как Гениалиссимус в «Москве-2042» Войновича, и оттуда даёттуказания как руководить всей нашей планетой.
antimalin 05 октября 2018 | 12:14
pro_hanov: Дайте уже Премию Мира Путину, изверги!
///
Не надо.
Обаме уже вручали эту фейковую премию якобы Мира.
Ни за что фактически.
Авансом, который тот так и не оправдал.
Обама не урегулировал ни одного конфликта в мире за время своего правления, он лишь увеличил их число.
Такии "премии мира" = премия за войну
multipulllti 05 октября 2018 | 13:01
antimalin: Обама не урегулировал ни одного конфликта
//////
старый пердун Боген! Обама лично мочился в твоем подъезде, Трамп пойдет дальше ,он оставит без нефти,газа, валюты и опустит железный занавес….
sam2018 05 октября 2018 | 11:57
Свинцову, или как там его - ему тоже обещали премию,
но он подвел, прекратил голодовку !
banderobab 05 октября 2018 | 12:00
Премию года - господину Новичку !!! Требуем!