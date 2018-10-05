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Эксклюзив Эха 11:30, 05 октября 2018

Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую он вел почти пять месяцев

Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую он вел почти пять месяцев. Об этом сегодня утром сообщили в  тюремном ведомстве. По данным ФСИН, на заключенного повлияли доводы врачей и адвокатов. Из других источников эта информация пока не подтверждена.

В президентском Совете по правам человека (СПЧ) приветствуют решение осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава СПЧ Михаил Федотов.

По его словам, с окончанием голодовки, жизнь О.Сенцова не будет под угрозой.

Глава СПЧ выразил надежду, что украинскому режиссеру будет оказана необходимая помощь в выходе из голодовки, так как это «очень тяжелый и мучительный процесс».

Как отметил М.Федотов, О.Сенцов поступил правильно, когда в мае этого года объявил об отказе от пищи с требованием освободить «всех украинских политзаключенных», которые находятся в России. Своими действиями он привлек внимание к проблеме «освобождения всех задерживаемых лиц в Украине и России», считает глава СПЧ.

Он напомнил, что в Совете всегда выступали за обмен по принципу «всех на всех».

Олег Сенцов в  заполярной колонии объявил голодовку в конце весны. Он требовал освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных.

Комментарии

26

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glotov 05 октября 2018 | 11:33

Правильно сделал.

antimalin 05 октября 2018 | 11:34

Отныне Сенцов уже не герой для майданутых.
Ведь он не сдержал своего слова умереть за Украину и всех "политзаключенных".
Предатель он, в общем, как и Надя Савченко.
Сало для террориста Сенцова оказалось важнее принципов.
Кушать очень ему хотелось, бедняжке.
Не захотел умирать ради пиара киевского правящего_Порошен_паханата

kottigr1 05 октября 2018 | 11:44

antimalin: Читаю здесь некоторые комментарии и даже уже не удивляюсь дикой-африканской жестокости некоторых россиян, достойной первобытных папуасов..
Действительно Путину удалось многих из них сделать своими "бледнолицыми папуасами"

По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
По уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан, Алжир, Зимбабве и Мавританию.
Минималка в России $167 , Экваториальная Гвинея $224 , Габон $270 , в Сирии $266 , Ванауту $323 , в Эстонии $596

Не зря РФ называют "Нигерия в снегах"...

vlabumur 05 октября 2018 | 12:08

kottigr1: Не зря РФ называют "Нигерия в снегах
++++++++++++++++++++++++++
Может и хуже но к голодовке Сенцова это отношения не имеет.
Во вторых меня как старого каторжанина сов режима раздражает
цирк который устраивают из голодовки..
.

kottigr1 05 октября 2018 | 12:17

vlabumur: Судя по тому, что Вы все же пишете свои строки.. Вы в своих голодовках шли до самого конца ?

gs1112 05 октября 2018 | 12:23

Олег должен жить, чтобы увидеть как будет рушиться Мордор.

stopkran1969 05 октября 2018 | 11:56

antimalin: тем, что ты называешь едой и жрёшь по ночам во славу вошьдя, я какаю

viktor20123 05 октября 2018 | 11:39

glotov:
Козёл бендеровский!

echo_shar 05 октября 2018 | 11:55

glotov:
Я не пойму теперь, зачем я в продуктовый так часто езжу???

cromwel 05 октября 2018 | 11:39

Теперь скажет что уговорили.

vladimir1967 05 октября 2018 | 11:43

Сенцов -герой украиского сопротивления.

evgeny_biolog 05 октября 2018 | 11:46

Пол России голодает, кого он хотел удивить?

skull____ 05 октября 2018 | 11:52

evgeny_biolog: Вы лично голодаете, ваши друзья, ваши родственники? Как минимум половина ваших знакомых должна голодать.

evgeny_biolog 05 октября 2018 | 13:08

skull____: У меня пенсия 8700 руб. Живу в Самаре. Можете мне позавидовать ...

05 октября 2018 | 11:58

evgeny_biolog:


А какой ПОЛ голодает в России: женский или мужской? Или половое покрытие?

ПОЛ-РОССИИ. Так пишется правильно.

ymnikymnik 05 октября 2018 | 12:06

kosh:
Наверно средний пол ! Оно !

armeec 05 октября 2018 | 11:48

Хех, террорист должен сидеть в тюрьме. Он это понял.

stopkran1969 05 октября 2018 | 11:52

Кормят полуживого через капельницы или сам прекратил? Скорее первое, главное отчитаться, мол не звери мы

galina958 05 октября 2018 | 11:53

Ну и что голодовал? Чтобы сдаться?

valia47 05 октября 2018 | 11:53

Путин опять победил и в этой истории.

skull____ 05 октября 2018 | 11:54

Слабак! Либерасты в трауре, не дождались они смерти Сенцова, весь хайп им обломали. А они уже и список Сенцова накропали.

galina958 05 октября 2018 | 11:55

Эх, Надя Савченко, ты выстояла, а мужики спеклись, прямо противно

ymnikymnik 05 октября 2018 | 12:03

Безпринципиальный человек !
Свободу променял на кусок сало !

srk2658lu 05 октября 2018 | 12:03

Той цели, которую добивался Сенцов голодовкой не достичь.
Повлиять на Путина голодовкой и смертью заключённого невозможно.
Песков же сказал, что Путин очень любит людей.
Это бросается в глаза на каждом его шаге, особенно в Донбассе и Сирии...

captainobvious 05 октября 2018 | 12:06

ну вот, очередной "голодомор" опять оказался фикцией...

ivfn 05 октября 2018 | 12:21

СЛАБАК!!!!

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