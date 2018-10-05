Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую он вел почти пять месяцев
Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую он вел почти пять месяцев. Об этом сегодня утром сообщили в тюремном ведомстве. По данным ФСИН, на заключенного повлияли доводы врачей и адвокатов. Из других источников эта информация пока не подтверждена.
В президентском Совете по правам человека (СПЧ) приветствуют решение осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава СПЧ Михаил Федотов.
По его словам, с окончанием голодовки, жизнь О.Сенцова не будет под угрозой.
Глава СПЧ выразил надежду, что украинскому режиссеру будет оказана необходимая помощь в выходе из голодовки, так как это «очень тяжелый и мучительный процесс».
Как отметил М.Федотов, О.Сенцов поступил правильно, когда в мае этого года объявил об отказе от пищи с требованием освободить «всех украинских политзаключенных», которые находятся в России. Своими действиями он привлек внимание к проблеме «освобождения всех задерживаемых лиц в Украине и России», считает глава СПЧ.
Он напомнил, что в Совете всегда выступали за обмен по принципу «всех на всех».
Олег Сенцов в заполярной колонии объявил голодовку в конце весны. Он требовал освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных.
Комментарии26
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glotov 05 октября 2018 | 11:33
Правильно сделал.
antimalin 05 октября 2018 | 11:34
Отныне Сенцов уже не герой для майданутых.
Ведь он не сдержал своего слова умереть за Украину и всех "политзаключенных".
Предатель он, в общем, как и Надя Савченко.
Сало для террориста Сенцова оказалось важнее принципов.
Кушать очень ему хотелось, бедняжке.
Не захотел умирать ради пиара киевского правящего_Порошен_паханата
kottigr1 05 октября 2018 | 11:44
antimalin: Читаю здесь некоторые комментарии и даже уже не удивляюсь дикой-африканской жестокости некоторых россиян, достойной первобытных папуасов..
Действительно Путину удалось многих из них сделать своими "бледнолицыми папуасами"
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
По уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан, Алжир, Зимбабве и Мавританию.
Минималка в России $167 , Экваториальная Гвинея $224 , Габон $270 , в Сирии $266 , Ванауту $323 , в Эстонии $596
Не зря РФ называют "Нигерия в снегах"...
vlabumur 05 октября 2018 | 12:08
kottigr1: Не зря РФ называют "Нигерия в снегах
++++++++++++++++++++++++++
Может и хуже но к голодовке Сенцова это отношения не имеет.
Во вторых меня как старого каторжанина сов режима раздражает
цирк который устраивают из голодовки..
.
kottigr1 05 октября 2018 | 12:17
vlabumur: Судя по тому, что Вы все же пишете свои строки.. Вы в своих голодовках шли до самого конца ?
gs1112 05 октября 2018 | 12:23
Олег должен жить, чтобы увидеть как будет рушиться Мордор.
stopkran1969 05 октября 2018 | 11:56
antimalin: тем, что ты называешь едой и жрёшь по ночам во славу вошьдя, я какаю
viktor20123 05 октября 2018 | 11:39
glotov:
Козёл бендеровский!
echo_shar 05 октября 2018 | 11:55
glotov:
Я не пойму теперь, зачем я в продуктовый так часто езжу???
cromwel 05 октября 2018 | 11:39
Теперь скажет что уговорили.
vladimir1967 05 октября 2018 | 11:43
Сенцов -герой украиского сопротивления.
evgeny_biolog 05 октября 2018 | 11:46
Пол России голодает, кого он хотел удивить?
skull____ 05 октября 2018 | 11:52
evgeny_biolog: Вы лично голодаете, ваши друзья, ваши родственники? Как минимум половина ваших знакомых должна голодать.
evgeny_biolog 05 октября 2018 | 13:08
skull____: У меня пенсия 8700 руб. Живу в Самаре. Можете мне позавидовать ...
05 октября 2018 | 11:58
evgeny_biolog:
А какой ПОЛ голодает в России: женский или мужской? Или половое покрытие?
ПОЛ-РОССИИ. Так пишется правильно.
ymnikymnik 05 октября 2018 | 12:06
kosh:
Наверно средний пол ! Оно !
armeec 05 октября 2018 | 11:48
Хех, террорист должен сидеть в тюрьме. Он это понял.
stopkran1969 05 октября 2018 | 11:52
Кормят полуживого через капельницы или сам прекратил? Скорее первое, главное отчитаться, мол не звери мы
galina958 05 октября 2018 | 11:53
Ну и что голодовал? Чтобы сдаться?
valia47 05 октября 2018 | 11:53
Путин опять победил и в этой истории.
skull____ 05 октября 2018 | 11:54
Слабак! Либерасты в трауре, не дождались они смерти Сенцова, весь хайп им обломали. А они уже и список Сенцова накропали.
galina958 05 октября 2018 | 11:55
Эх, Надя Савченко, ты выстояла, а мужики спеклись, прямо противно
ymnikymnik 05 октября 2018 | 12:03
Безпринципиальный человек !
Свободу променял на кусок сало !
srk2658lu 05 октября 2018 | 12:03
Той цели, которую добивался Сенцов голодовкой не достичь.
Повлиять на Путина голодовкой и смертью заключённого невозможно.
Песков же сказал, что Путин очень любит людей.
Это бросается в глаза на каждом его шаге, особенно в Донбассе и Сирии...
captainobvious 05 октября 2018 | 12:06
ну вот, очередной "голодомор" опять оказался фикцией...
ivfn 05 октября 2018 | 12:21
СЛАБАК!!!!