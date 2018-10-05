Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую он вел почти пять месяцев. Об этом сегодня утром сообщили в тюремном ведомстве. По данным ФСИН, на заключенного повлияли доводы врачей и адвокатов. Из других источников эта информация пока не подтверждена.

В президентском Совете по правам человека (СПЧ) приветствуют решение осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава СПЧ Михаил Федотов.

По его словам, с окончанием голодовки, жизнь О.Сенцова не будет под угрозой.

Глава СПЧ выразил надежду, что украинскому режиссеру будет оказана необходимая помощь в выходе из голодовки, так как это «очень тяжелый и мучительный процесс».

Как отметил М.Федотов, О.Сенцов поступил правильно, когда в мае этого года объявил об отказе от пищи с требованием освободить «всех украинских политзаключенных», которые находятся в России. Своими действиями он привлек внимание к проблеме «освобождения всех задерживаемых лиц в Украине и России», считает глава СПЧ.

Он напомнил, что в Совете всегда выступали за обмен по принципу «всех на всех».

Олег Сенцов в заполярной колонии объявил голодовку в конце весны. Он требовал освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных.