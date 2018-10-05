Профсоюз «Учитель» проведет сегодня на Тверской пикеты против объявления Рособрнадзора о проверке преподавателей
Профсоюз «Учитель» проведет сегодня у министерства Просвещения на Тверской одиночные пикеты против недавнего объявления Рособрнадзора о проверке преподавателей. Главный лозунг пикета: «Дайте учителям учить!», куда входят, в том числе, вопросы оплаты и организации труда. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
«Много лет наше руководство ко Дню учителя подготавливает разные «подарочки». На прошлой неделе было заявлено, что есть большая программа Рособрнадзора о том, что будут массово, рандомно проверяться снова учителя в разных регионах», — сказал В.Луховицкий.
Он добавил, что смысл проверки квалификации педагогов заключается в том, чтобы в ходе тестирования выявить отсутствие профессионализма и на этой основе «сказать учителям в очередной раз, что им не надо платить денег и создавать нормальные условия» труда.
В.Луховицкий подчеркнул, что власти столицы регулярно отказывают профсоюзу в проведении пикетов на Тверской улице. В этих условиях организаторы подали заявку на проведение мероприятия на Люсиновской улице перед зданием Минобрнауки, однако получили отказ под предлогом нехватки места у здания министерства.
«Мы думали, что на Люсиновской согласуют, но вдруг оказалось, что там резко уменьшилась площадь перед зданием министерства. Нам отказали, и теперь мы проводим одиночные пикеты, снова возвращаясь на Тверскую», — пояснил В.Луховицкий.
Комментарии4
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curious69_ 05 октября 2018 | 11:17
есть универсальный тест на профпригодность учителя в школе. В России во всех без исключения государственных школах в вестибюлях висят две ИКОНЫ - Путина и Медведева. Надо в обязательном порядке приказать учителям при входе в здание школы делать три раз КЮ, как В КНДР поклоны памятникам фюрерам. Ведь образцовая цель путинистов государственников это порядки как в КНДР. ( Марьяна не даст соврать).
rom8883 05 октября 2018 | 11:24
Учителей надо держать в чёрном теле, чтобы они радовались доплате на выборах, и ради неё нарушали закон.
gregor 05 октября 2018 | 11:25
В конституции России ,на которой клялся некто гражданин Путин ,который В.В.так и записано ;-" Запретить профсоюзам учителей проводить митинги . И подпись " Гарант конституции Путин ,который В.В .
Одиночные пикеты так же запрещены конституцией на которой клялся некто В.В ,который Путин .
Некто Путин ,который В.В , сказал ;-" Тьфу на конституцию " .
И на 140 миллионов тьфу тем более .
86 % населения с этим тьфу согласны ,они одобрямс .
14 % Народа не согласны с тьфу ,потому ,как с чувством собственного достоинства . Но Народ в меньшинстве ,к сожалению .
rash 05 октября 2018 | 11:32
Стрёмно соглашаться на проверку, если ты не согласен вернуться в 19 век.