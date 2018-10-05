Профсоюз «Учитель» проведет сегодня на Тверской пикеты против объявления Рособрнадзора о проверке преподавателей

Профсоюз «Учитель» проведет сегодня у министерства Просвещения на Тверской одиночные пикеты против недавнего объявления Рособрнадзора о проверке преподавателей. Главный лозунг пикета: «Дайте учителям учить!», куда входят, в том числе, вопросы оплаты и организации труда. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«Много лет наше руководство ко Дню учителя подготавливает разные «подарочки». На прошлой неделе было заявлено, что есть большая программа Рособрнадзора о том, что будут массово, рандомно проверяться снова учителя в разных регионах», — сказал В.Луховицкий.

Он добавил, что смысл проверки квалификации педагогов заключается в том, чтобы в ходе тестирования выявить отсутствие профессионализма и на этой основе «сказать учителям в очередной раз, что им не надо платить денег и создавать нормальные условия» труда.

В.Луховицкий подчеркнул, что власти столицы регулярно отказывают профсоюзу в проведении пикетов на Тверской улице. В этих условиях организаторы подали заявку на проведение мероприятия на Люсиновской улице перед зданием Минобрнауки, однако получили отказ под предлогом нехватки места у здания министерства.

«Мы думали, что на Люсиновской согласуют, но вдруг оказалось, что там резко уменьшилась площадь перед зданием министерства. Нам отказали, и теперь мы проводим одиночные пикеты, снова возвращаясь на Тверскую», — пояснил В.Луховицкий.