В футбольной Лиге Европы сыграны матчи второго тура группового этапа. Две российские команды одержали победы, одна сыграла вничью.

Самую впечатляющую победу одержал Краснодар, который принимал на своем поле испанскую Севилью, команду, которая совсем недавно разгромила мадридский Реал и забила 8 голов Леванте. Все три мяча хозяева организовали сами. Один в свои ворота и два в чужие. Краснодар не только отыгрался, но и заработал три очка после потрясающего удара через себя Торнике Окруашвили. Краснодар после двух побед лидирует в группе.

Зенит провел невыразительный матч против пражской Славии, но сумел победить, благодаря голу Александра Кокорина 1-0.

Спартаковские болельщики игнорировали матч с Вильяреалом. На трибунах было всего 25 тысяч человек, между тем команды сыграла лучший матч в сезоне. Это признали многие, в том числе, что важно, владелец Леонид Федун. Спартак компенсировал ошибки в обороне рвением, дважды отыгрывался и за 4 минуты до конца вышел вперед, но на шестой добавленной минуте пропустил с пенальти 3:3.

Следующие матчи в Лиге Европы будут сыграны 25 октября.