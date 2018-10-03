Франция сегодня прощается с Шарлем Азнавуром

В Париже пройдет общенациональная траурная церемония. Знаменитому певцу и киноактеру будут отданы государственные и военные почести. Среди ее участников, как ожидается, будут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Одна из самых известных песен Шарля Азнавура, «Вечная любовь», была написана для советского фильма «Тегеран-43», — вспоминает игравшая в нем актриса Наталья Белохвостикова.

По Шарлю Азнавуру скорбят в эти дни и в Армении. В этой республике завтра будет День траура.