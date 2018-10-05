Красная Звезда: Ежедневно три иностранных самолета вели воздушную разведку у границ России
Ежедневно три иностранных самолета вели воздушную разведку у границ России. Это средние данные за минувшую неделю.
Газета Красная Звезда сегодня пишет, что на перехват и сопровождение зарубежных самолетов российские истребители поднимались в воздух пять раз.
Комментарии2
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serge_moro 05 октября 2018 | 11:11
Путин стареет и маразм приходит к нему намного раньше,чем к другим пожилым людям. Ведь,он 20 лет у безграничной власти . Он гребет лопатами бюджет страны все 20 лет. Маразм приходит к тиранам и диктаторам неожиданно,когда они его не ждут. Путин стал соревноваться с Золотовым по дебилизму. Какие перлы круче у Путина или Золотова ,пусть решают люди. Но, на дуэль Золотова клюнул не Навальный , а именно Путин,который решил показать,что он намного круче в словосочетаниях,чем его друг-генерал. Кремлевский блатняк ,расстворившись в маразме набирает обороты. И мы еще не раз услышим маразматические афоризмы от лидера воров и убийц России
tvitov66 05 октября 2018 | 11:17
Даже интересно ЗАЧЕМ? Благодаря нашим высокодуховным двигателям РД-180 орбитальная спутниковая группировка США достигла уже практически 200 шт #такпобедим