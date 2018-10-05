Красная Звезда: Ежедневно три иностранных самолета вели воздушную разведку у границ России

Ежедневно три иностранных самолета вели воздушную разведку у границ России. Это средние данные за минувшую неделю.

Газета Красная Звезда сегодня пишет, что на перехват и сопровождение зарубежных самолетов российские истребители поднимались в воздух пять раз.