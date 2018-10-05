Участники митинга против передачи части ингушских с земель Чечне, ночью не расходились в Магасе
Участники митинга против передачи части ингушских с земель Чечне, ночью не расходились в Магасе. Многие, несмотря на плохую погоду, ночевали на улице, — рассказала «Эху» журналист местного интернет-издания «Алиф-ТВ» Изабелла Евлоева.
Протестующие говорят, что проблем с местной полицией у них нет. По некоторым данным, подразделения федеральных силовых структур вчера в Магас не пустили.
Комментарии1
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huyt 05 октября 2018 | 11:10
А что, Чечня и Ингушетия уже самостоятельные государства,раз границу друг с другом делят? А где же хвалёные Золотов и Бортников? Или только за Навальным способны бегать?А в Ингушетию их не пускают ?