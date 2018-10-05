Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку. Об этом сегодня утром сообщили в тюремном ведомстве. По данным ФСИН, заключенного уговорили врачи и адвокаты. Для Сенцова разработана специальная диета для вывода его из нынешнего состояния.

О голодовке Олег Сенцов объявил в коцне весны. Эта акция носила политический характер, — рассказывал «Эху» его адвокат Дмитрий Динзе.

Сегодня ни адвокат, ни родные Олега Сенцова пока не подтвердили информацию о том, что заключенный прекратил свою голодовку.

Три года назад Олег Сенцов был осужден в России. Его признали виновным в создании в Крыму террористического сообщества. Украинского режиссера приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В поддержку Олега Сенцова в ходе его голодовки неоднократно выступали многие отечественные и зарубежные деятели культуры.