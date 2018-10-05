Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку
Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку. Об этом сегодня утром сообщили в тюремном ведомстве. По данным ФСИН, заключенного уговорили врачи и адвокаты. Для Сенцова разработана специальная диета для вывода его из нынешнего состояния.
О голодовке Олег Сенцов объявил в коцне весны. Эта акция носила политический характер, — рассказывал «Эху» его адвокат Дмитрий Динзе.
Сегодня ни адвокат, ни родные Олега Сенцова пока не подтвердили информацию о том, что заключенный прекратил свою голодовку.
Три года назад Олег Сенцов был осужден в России. Его признали виновным в создании в Крыму террористического сообщества. Украинского режиссера приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В поддержку Олега Сенцова в ходе его голодовки неоднократно выступали многие отечественные и зарубежные деятели культуры.
Комментарии16
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tv_victim 05 октября 2018 | 11:04
Самому, небось смешно стало.... Или стыдно? Савченко-стайл! А хомяки уже тут на пышные похороны рассчитывали, гневные речи готовили, недоумки! А он, не будь дурак, теперь не под одеялом будет жрать, а в открытую! Б-г-г-г-г!
pattrick 05 октября 2018 | 11:05
По данным ФСИН, заключенного уговорили врачи и адвокаты...
Кушай, кушай, ротик,
Чтобы рос животик,
Чтобы наши ножки
Подросли немножко,
Чтобы ручки подрастали,
Чтобы маме помогали...
nelibermot22 05 октября 2018 | 11:07
Буууаааа, хохлы и либерда обделались с клоуном Сенцовым ровно также как с Савченко. Но самое смешное, что когда появится следующий мудозвонский "голодун", они точно также и ежедневно будут истерично визжать "онзавтраможетумереееть", жизнь этих дебилов ничему не учит
dataan 05 октября 2018 | 11:09
:)))))))
"Подумала — и стала кушать." (А.С.Пушкин)
antimalin 05 октября 2018 | 11:14
Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку
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А как же теперь с Нобелевской премией мира и Сахаровской премией якобы голодавшему террористу Сецову аж почти 5 месяцев?
В Книгу рекордов Гиннесса занести как самая фейковая и липовая голодовка всех времен.
kottigr1 05 октября 2018 | 11:24
pattrick: Вот как голодают "несгибаемые" путинисты.. ! Учитесь !
Находящийся в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут обратился к генеральному консулу РФ в Нью-Йорке с просьбой помочь улучшить условия его содержания, сообщила жена арестованного Алла Бут после очередного свидания с мужем. Его главная претензия - к скудному питанию.
По словам Аллы Бут, ее муж придерживается вегетарианской диеты. "Виктор не получает ни витаминов, ни фруктов, даже тех, которые указаны в его меню. Ему запрещены дополнительные передачи, а в тюремном магазине можно купить только "колу", чипсы и "сникерсы".
ukretotakoividskota 05 октября 2018 | 11:06
шпик ему жопку.
piter_ug 05 октября 2018 | 11:09
Значит скоро каким-то способом его освободят.
vikwlad 05 октября 2018 | 11:21
piter_ug:
Европейский суд по правам человека вчера коммуницировал дело Олега Сенцова. Поэтому не исключено, что решение будет в пользу его освобождения.
kochar 05 октября 2018 | 11:22
piter_ug: К гадалке не ходи.
parasuk_ 05 октября 2018 | 11:11
Местная либероидная биомасса сидит оплеванная. Им так хотелось чтобы сенцов умер за их убеждения :)
tv_victim 05 октября 2018 | 11:13
parasuk_: Они и Савченко все хоронили-хоронили, да не выхоронили!
parasuk_ 05 октября 2018 | 11:18
tv_victim: Кстати, савченко после нашей тюрьбы была похожа на откормленного кабанчика. А сейчас снова как замухрышка стала
askold_rurik 05 октября 2018 | 11:19
Надеюсь, это правда.
unprejudiced 05 октября 2018 | 11:23
Фу, ну и чмом же оказался этот террорист! Противно и блевать тянет с него. При этом тысяч на 200 нажрал там в три горла питательных смесей. теперь пару деньков отдохнуть и работать, отрабатывая те колоссальные затраты что на него государство потратило прокармливая всё это время
prof57 05 октября 2018 | 11:23
Располнев во время голодовки на неприличные 7 кг, Сенцов соскучился по курочке...