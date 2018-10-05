Благотворительный вечер в поддержку политзаключенных в эти выходные пройдет в Москве. Он состоится в Сахаровском центре. Там кинорежиссер Владимир Мирзоев покажет свой фильм «Борис Годунов».

Сбор средств предназначен для самих политзаключенных, а также для их семей и оплаты адвокатов. Мероприятие намечено на субботу.