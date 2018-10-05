Благотворительный вечер в поддержку политзаключенных в эти выходные пройдет в Москве
Благотворительный вечер в поддержку политзаключенных в эти выходные пройдет в Москве. Он состоится в Сахаровском центре. Там кинорежиссер Владимир Мирзоев покажет свой фильм «Борис Годунов».
Сбор средств предназначен для самих политзаключенных, а также для их семей и оплаты адвокатов. Мероприятие намечено на субботу.
Комментарии2
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blackshard77 05 октября 2018 | 10:36
Интересно а Савченко и Павленского вспомнят.... или нет( шлюхи прошлых клиентов не помнят, и либерасты отработаный материал тоже не вспоминают.
noxepy_88 05 октября 2018 | 10:51
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки... Пропал Калабуховский дом!