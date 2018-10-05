Заявку на проведение в Москве «Русского марша» подали представители нескольких организаций. Среди них, как сообщает агентство «Интерфакс», Комитет «Нация и свобода», «Организация русской молодежи» и ряд других структур.

«Русский марш» они планируют провести 4 ноября. Где именно, не уточняется.