Заявку на проведение в Москве «Русского марша» подали представители нескольких организаций
Заявку на проведение в Москве «Русского марша» подали представители нескольких организаций. Среди них, как сообщает агентство «Интерфакс», Комитет «Нация и свобода», «Организация русской молодежи» и ряд других структур.
«Русский марш» они планируют провести 4 ноября. Где именно, не уточняется.
Комментарии7
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lion64__2 05 октября 2018 | 10:40
Сейчас понос у хомяков начнётся. Само слово "русский" у либерастов вызывает сильнейшее прослабление.
huyt 05 октября 2018 | 10:54
lion64__2: Соберутся где-нибудь в Марьино и пойдут колонной , окруженной кордонами полицаев, омоновцев и росгвардейцев. Так в войну и после войны пленных водили.
serge_moro 05 октября 2018 | 10:59
huyt: Путин стареет и маразм приходит к нему намного раньше,чем к другим пожилым людям. Ведь,он 20 лет у безграничной власти . Он гребет лопатами бюджет страны все 20 лет. Маразм приходит к тиранам и диктаторам неожиданно,когда они его не ждут. Путин стал соревноваться с Золотовым по дебилизму. Какие перлы круче у Путина или Золотова ,пусть решают люди. Но, на дуэль Золотова клюнул не Навальный , а именно Путин,который решил показать,что он намного круче в словосочетаниях,чем его друг-генерал. Кремлевский блатняк ,расстворившись в маразме набирает обороты. И мы еще не раз услышим маразматические афоризмы от лидера воров и убийц России
noxepy_88 05 октября 2018 | 10:44
С тех пор, как устроитель Русского марша Марк Израилевич Гальперин был пойман КГБ, Русский Марш уже не тот.. Пропал Калабуховский дом!
pusto1 05 октября 2018 | 11:07
noxepy_88: ты маркова обрезаного ногтя с мизинца левой ноги не стоишь :)
vargor 05 октября 2018 | 10:46
Лучше русский марш, чем прозападный майдан в Москве. Никак западным прихвостням и их иноземным господам не обратить русских в плохишей. Никак не получается и не получится.
huyt 05 октября 2018 | 11:06
В диктаторской стране только так. Вон у Сталина в последние годы жизни мания преследования была, сам себе порой не верил и подозревал в измене.Так заканчивают диктаторы.А вспомните Чаушеску, Каддафи, Милошевича....