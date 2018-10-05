В Общественной палате сегодня обсудят инициативу президента о либерализации статьи УК об экстремизме. Комиссия по развитию информационного сообщества и массовых коммуникаций проведет открытое заседание в офисе холдинга «Mail.Ru Group». На него приглашены представители социальных сетей и медиа.

Поправки могут быть полезными, но только для сравнительно небольшой доли обвиняемых, — отметил в интервью «Эху» юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

Госдума, как ожидается, рассмотрит президентские поправки уже на следующей неделе.