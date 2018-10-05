В Общественной палате сегодня обсудят инициативу президента о либерализации статьи УК об экстремизме
В Общественной палате сегодня обсудят инициативу президента о либерализации статьи УК об экстремизме. Комиссия по развитию информационного сообщества и массовых коммуникаций проведет открытое заседание в офисе холдинга «Mail.Ru Group». На него приглашены представители социальных сетей и медиа.
Поправки могут быть полезными, но только для сравнительно небольшой доли обвиняемых, — отметил в интервью «Эху» юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.
Госдума, как ожидается, рассмотрит президентские поправки уже на следующей неделе.
Комментарии4
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huyt 05 октября 2018 | 10:49
Как-раз через усмановский МАЙЛ.РУ и происходят репрессии. Они что? Будут критиковать сами себя? Шапито,да и только.
mews Михаил Степанцов 05 октября 2018 | 11:00
Загадка. Чем отличаются либерал и либерализация?
pusto1 05 октября 2018 | 11:02
Ага, обсудят шпили-вилли :)
timber_head 05 октября 2018 | 11:07
Пока нет юридического определения деяния, именуемого "экстремизм" - либерализуй, не либерализуй, все равно получишь... хм. орден. За "раскрытие и пресечение". Потому что подогнать под этот "экстремизм" все равно можно будет все что угодно.
- Петух, тебя за что посадили?
- Я политический! Пионера в задницу клюнул!
(Старый советский анекдот)